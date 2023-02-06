Недаром в народе существует пословица «Встречают по одежке, провожают по уму». Таким образом, разговаривая с человеком, мы делаем определенный вывод не только об умственном развитии собеседника, но и об уровне его культуры.

Как говорят ученые, правильная речь, богатая различными стилистическими окрасками, выразительностью, доставляет эстетическое удовольствие не только окружающим, но и самому говорящему, а самой первой причиной неприятия речи становится не только ее бедность и монотонность, но и ненормативная лексика, приводящая порой к необратимым последствиям. В дальнейшем, соответственно, из неприятия речи следует и неприятие человека в целом.

Жизнь людей, как мы знаем, немыслима без языка и речи. А самым главным средством общения между людьми, является слово. Словом можно поддержать в трудную минуту, порадовать и сделать человека хоть чуточку счастливее, но словом также можно сильно огорчить и обидеть. Поэтому считается, что употребление ненормативной лексики, а именно нецензурной брани — это проблема, которая влечет за собой большие неприятности.

К сожалению, в наши дни употребление нецензурной брани можно встретить даже среди маленьких детей. И связано это со многими причинами, одной из которых является недостойное поведение родителей или других родственников в семье, где растет малыш. Всем известно, что ребенок, как губка воду, впитывает в себя то, что происходит вокруг него: и хорошее, и плохое. А каким он должен вырасти, если родители постоянно используют в разговоре нецензурную брань? Ответ очевиден.

Как говорят психологи, именно эмоциональный настрой взрослых оказывает самое мощное воздействие на развитие сознания ребенка с самого раннего возраста. Поэтому начинать в этом деле следует с самых ранних лет.

«Да-да, уже в дошкольном возрасте из уст маленьких „ангелочков“ выскакивают некие ругательства, кажущиеся нам на первый взгляд такими милыми и безобидными, — говорит преподаватель начальных классов Барсукинской средней школы Хава Чумакова. — Поэтому родители в первую очередь должны объяснить ребенку, какие слова являются плохими и почему их не следует употреблять».

Хава Магомедовна уверенно говорит, что и воспитатели в детских садах, и учителя младших классов в школах при обнаружении непристойного поведения ребенка незамедлительно должны среагировать, потому как дети в таком возрасте еще как-то воспринимают слова старших, и на них можно повлиять воспитательной беседой.

С этой целью она провела с учащимися 3-го класса информационный урок на тему «Школа — территория без сквернословия» и посвятила это занятие Дню борьбы с ненормативной лексикой.

«Самое главное, — говорит она, — это донести до ребенка, что непристойные слова, из-за которых он в будущем может лишиться какого-то блага, несут в себе только негатив. Тогда у детей отпадет желание употреблять ненормативную лексику».

Согласимся со специалистом и скажем, что если в детском саду или в школах не проводить такую работу, употребление нецензурной брани закрепится в сознании ребенка как норма, и он непременно перенесет это во взрослую жизнь. Примеров тому мы наблюдаем каждый день множество. Но один случай, который произошел недавно в центре Назрани, просто вверг меня и всех, кто оказался рядом, в настоящий шок.

Дело было вечером, и тем ребятам, которые собрались на углу автобусной стоянки, наверное, делать было нечего, и они с лихвой решили продемонстрировать свою глубокую невоспитанность и показать дурную манерность. Громко крича и эмоционально жестикулируя, они так грязно и некультурно выражались, общаясь между собой, что не услышать это было нельзя. «Братва» заставляла краснеть невольных свидетелей их ораторского «искусства», и даже тогда, когда проходящие мимо люди, оглядываясь, делали им замечания, им всё было нипочём.

Достаточно долго и терпеливо понаблюдав за этой нелицеприятной картиной, водитель городского автобуса, который в тот момент набирал пассажиров, вышел из машины и подошел к этой своре неотёсанных хамов, чтобы пристыдить их за неумение вести себя на людях. Но попытка взрослого дяди деликатно унять молодежь чуть ли не закончилась дракой. Грубо и в неприличной форме ответив мужчине, один из них (видимо, главарь), выйдя вперед, высокомерно поинтересовался, откуда он взялся и стоит ли ему натыкаться на лишние проблемы. При этом невежливый верзила чуть было не нанёс удар человеку, который годился ему в отцы, как вдруг пошатнулся на мокром асфальте, поскользнулся и сильно упал, поранив при этом руку. Дружки парня быстро бросились ему помогать и тут же уволокли его в сторону, пока образовавшаяся толпа, среди которых было много молодых людей, не дала им подзатыльников.

Вернувшись в салон автобуса, водитель говорил, что эти ребята были явно не в себе, и горе тем родителям, чьими сыновьями они являются.

Да, жалко родителей, но куда смотрели эти родители, когда их дети были маленькими, и куда они смотрят сейчас, когда их отпрыски занимаются чёрт знает чем? Вот в чем вопрос! Только бестактные и неуверенные в себе люди могли воспитать таких юношей, которые чудили в тот вечер на самом людном месте в центре города. И самое обидное то, что нет никакой уверенности, что сейчас на них можно будет оказать какое-то воздействие, чтобы исправить их в лучшую сторону.

По словам лингвистов, «ненормативная лексика» — понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика или брань. Оно включает в себя и такие понятия, выходящие за рамки общепринятых норм речи, не воспринимающиеся как асоциальное поведение, но, тем не менее, вызывающие негативную оценку и осуждение со стороны общества. Это касается людей, которые косвенно нарушают границы других. Они любят громко разговаривать, общаться по телефону в присутствии коллег на работе или в маленькой маршрутке, подробно рассказывая на всю вселенную какие-то личные истории.

В этой связи не могу не рассказать об одном инциденте, свидетелем которого я стала несколько дней назад. В маршрутку вошла молодая девушка с наушниками в ушах. Она громко и без остановки обсуждала с кем-то свои вопросы. Села рядом со мной и даже после моего пристального взгляда она не думала прощаться со своим собеседником или хотя бы немного уменьшить громкость разговора.

В сторону говорливой пассажирки то и дело неодобрительно стали посматривать остальные пассажиры, и я почувствовала, как атмосфера в салоне стала накаляться. Некоторые пассажиры презрительно улыбались, глядя на девушку и перешептывались между собой. И тут один молодой парень, сидевший сзади, не выдержав, громко сделал девушке замечание, которое она с первого раза и не расслышала. Но затем, догадавшись, что незнакомец обращается именно к ней, она прервала свой разговор по телефону, уставилась на парня и сказала, что, если не нравится ездить в общественном транспорте, надо нанимать такси. Но тогда уже не выдержал водитель, который резко остановил машину и со словами «теперь и ты можешь кататься на такси» бесцеремонно попросил дамочку выйти из маршрутки и идти восвояси. Девушка, бормоча себе под нос, вышла, но нехороший осадок от такого столкновения остался.

После этого случая я поняла, что громкий разговор в общественном транспорте раздражает не только одну меня, ведь такое наплевательское отношение и пренебрежение ко всем сразу со стороны молодых людей в последнее время стало не редкостью. Дело в том, что по долгу службы мне часто приходится ездить в маршрутках, и редко когда такие поездки заканчиваются спокойно, без эксцессов.

Согласитесь, когда совсем молодые девушки или парни громко и не стесняясь начинают по телефону обсуждать свою личную жизнь, то это не только раздражает, но и бесит. Такое поведение меня лично очень напрягает, ведь это — не что иное, как отсутствие элементарной культуры. Просто непонятно, как можно на всю маршрутку обсуждать свои недомогания, детей, проблемы, я уже не говорю о нецензурных выражениях, которые всегда у молодых имеют место быть.

Другое дело, если это бабушка или дедушка, у которых имеются проблемы со слухом, звонят своим родственникам и сообщают им, где они и что с ними, но когда так поступают молодые, это реально злит. Не обязательно ведь знать всему транспорту, что у вас сегодня порвались колготки, на вас наорал начальник или вас бросил молодой человек. По меньшей мере, такое поведение — это признак элементарной невоспитанности.

А еще некоторые люди в телефонном разговоре сообщают конфиденциальную информацию о своих доходах, покупках и т. д. Это же небезопасно — рядом могут находиться мошенники или воры.

Поэтому сама я стараюсь поменьше разговаривать по телефону, если нахожусь вне дома среди посторонних людей. Но если всё же приходится ответить на телефонный звонок, отвечаю кратко и по существу и стараюсь говорить очень тихо, чтобы не раздражать других.

Известно, что употребление в речи ненормативных слов и выражений говорит о безнравственности, агрессивности, легкомыслии, иногда и жестокости, и что данное явление как проблему способны осознать только те, для кого употребление нецензурной брани неприемлемо и недопустимо. К сожалению, это та малая часть общества с высоким уровнем культуры, которая неравнодушно ищет пути по её устранению и повышению благочестия людей.

Однозначно негативную оценку ненормативной лексике даёт и религия ислам, относя брань к греху сквернословия, распущенности и вседозволенности, разрушающему душу человека.

«Сквернословие — это признак лицемерия, — говорит имам мечети г. Магаса Адам Мержоев. — И Аллах ненавидит того, кто лицемерит или сквернословит, потому как такие качества ведут человека в ад. Приводится много аятов и хадисов для того, чтобы праведный и богобоязненный мусульманин устрашился и удержался от таких скверных грехов, как ругань, нецензурная лексика, грязные, оскорбительные слова и проклятие мусульман.

Мы знаем, что неприличные выражения или развязность в речи раньше допускались только в низших слоях общества порочными и нечестивыми людьми, а сейчас всё это, к сожалению, стало нормой и обыденным явлением, особенно для молодежи. И вся беда в том, что искоренить ненормативную лексику просто запретом невозможно. Наверное, нужен сильный внутренний самоконтроль, возможность выразить чувства или своё отношение к окружающей действительности иначе».

Так как же бороться с нецензурной бранью? По мнению многих, наряду с мерами воспитательного характера, работой над самоконтролем, построением воспитательного процесса в семье, поддержкой со стороны системы образования и государственных органов требуется и целенаправленная государственная политика в области семьи и культуры. Нельзя обойтись и без участия в решении этого вопроса представителей религиозных сообществ, проповедей в мечетях, которых будут крайне важны для верующих семей.

Как говорил автор «Толкового словаря» Владимир Даль, с человеческим словом, речью безнаказанно шутить нельзя, потому как словесная речь человека — это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом. И, видимо, для того, чтобы хоть как-то посодействовать культуре речи, однажды был придуман и учрежден Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля. Тем более, обозначенный день — это хороший повод задуматься о том, что каждый из нас может сделать для сохранения чистой и приятной на слух речи.