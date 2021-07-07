— Батыр, время мчится стремительно, половина 2021 года позади. Как в республике развивается конкуренция?

— Да, время неумолимо в своем движении вперед. Как развивается конкуренция? По-разному. Иногда я сравниваю нашу профессию с врачебной деятельностью: любая оплошность, промедление может иметь плачевные итоги. То же самое и в антимонопольном ведомстве, потому что здесь важен каждый день, а сроки не позволяют расслабиться. Каждое решение — как сложная операция: необходимо изучить все стороны дела, предугадать возможные последствия. В общем, требуются максимальная концентрация и неимоверное усердие, чтобы наш труд был оправданным.

— Что бы вы отметили в итогах работы ведомства за полугодие?

— Начну с темы госзаказа, так как больше всех жалоб и рассмотрений у нас идет именно в сфере закона о контрактной системе. Так, в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ингушским УФАС России рассмотрено 73 жалобы на 70 закупок. При этом 44 жалобы были признаны необоснованными, 29 жалоб были признаны обоснованными либо частично обоснованными. В 31 закупках выявлены нарушения.

— Нарушения эти выявлены посредством поступивших жалоб?

— Отчасти. Но мы не можем ждать жалобы в то время, как список основных нарушений, к примеру, органов власти, растет с каждым днем. Есть план проведения проверочных мероприятий, посредством которого выявляется ряд нарушений. Особенно важно свести к минимуму нарушения в сфере реализации национальных проектов.

Так, за указанный период нашим управлением проведены проверки при размещении 41 закупки в сфере исполнения национальных и федеральных проектов. По итогам проведенных проверок выявлено 33 нарушений в 23 закупках, что составляет 56%.

Необходимо отметить, что в сравнении с итогами проведенных управлением аналогичных проверок в прошлом году, в этом году наблюдается динамика снижения количества допущенных нарушений. Напомню, что в 2020 году было 79% нарушений.

Тут я хотел бы еще обратиться и к заказчикам тоже: по результатам проведения плановых и внеплановых проверок установлено, что заказчиками крайне редко ведется работа по привлечению поставщиков к ответственности. Иначе говоря, ими не выставляются штрафные санкции, пени за ненадлежащее исполнение обязательства по контракту, а зря. Мало обращений от заказчиков и о включении недобросовестных участников закупок в РНП (реестр недобросовестных поставщиков — подрядчиков).

Важно помнить, что бездействие порождает большее нарушение. Проще говоря — безнаказанность лишь распаляет нарушителей закона. Поэтому мы говорим заказчикам: пользуйтесь своими правами в полной мере, будьте активнее.

— А как обстоят дела с антимонопольным законодательством?

— Увы, здесь тоже не все гладко, мягко говоря. По статье 10 закона о защите конкуренции — речь идет о запрете на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, возбуждено три дела в полугодии и выдано одно предупреждение.

Фигурантами антимонопольных дел в данном направлении, в большинстве своем, становятся ресурсоснабжающие организации. Камнем преткновения становятся акты о безучетном потреблении ресурсов, которые с завидной регулярностью составляются организациями с нарушениями.

— Обычно поставщиков ресурсов мы ассоциируем с газовиками, энергетиками и водоканалом. Только они фигурируют среди нарушителей?

— Нет, к сожалению. Органы власти тоже здесь присутствуют. И это несмотря на то что управлением постоянно проводятся методические мероприятия, посредством которых мы пытаемся научить, рассказать, донести до их сведения, что на чужих ошибках нужно учиться. Возбужденные дела в сфере статей 15, 17, 18.1 закона о защите конкуренции говорят о том, что профессионализм специалистов органов власти в сфере государственного заказа оставляет желать лучшего.

— Что из себя представляют упомянутые методические мероприятия?

— Антимонопольное ведомство открыто, прозрачно и готово к диалогу: мы считаем эту установку своей главной задачей. Вместе с тем не менее важно внушать всем, что «закон суров, но он закон». А для этого, по меньшей мере, нужно, знать законы. Вот мы и учим их основам, после чего считаю справедливым требовать не нарушать законы, а с того, кто их нарушил — иметь мужество отвечать за содеянное.

— Агрессивная, жуткая реклама, с которой по долгу службы вам приходится бороться, постепенно упорядочивается. Вы это заметили?

— До порядка, увы, здесь еще далеко. И очень жаль, что на рекламу жители региона практически не жалуются. Не знаю, с чем это связано: может, не хотят возиться с этой, как им кажется, «мелочью». Тем не менее, эта «мелочь», если на нее закрывать глаза, оборачивается крупными последствиями.

В первом полугодии текущего года Ингушским УФАС России по заявлениям о нарушении рекламного законодательства и по собственной инициативе возбуждено 7 дел по признакам нарушения требований законодательства Российской Федерации о рекламе. На данный момент вынесено 6 решений о признании нарушений требований закона о рекламе, выдано 6 предписаний об устранении нарушений рекламного законодательства, 2 дела по признакам нарушения закона о рекламе находятся на стадии рассмотрения. Всего за отчетный период текущего года в управление поступило 8 заявлений по признакам нарушения рекламного законодательства, 2 заявления находятся на стадии рассмотрения.

— Какие штрафы накладываются за озвученные нарушения?

— Приведу пару цифр: за отчетный период нами вынесено 214 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 3 млн 472 тысячи рублей. Оплачено уже — 1 млн 014 тысяч рублей.

— В каких заметных мероприятиях участвовало управление в текущем году?

— Самым ярким и масштабным событием первого полугодия текущего года стал региональный семинар-совещание территориальных органов ФАС России, в котором приняли участие представителя центрального аппарата, руководители территориальных управлений СКФО, ЮФО. Кроме того, в этом масштабном форуме участвовал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, председатель Верховного суда республики, главный федеральный инспектор по Ингушетии, члены Кабмина Ингушетии, представители государственной и муниципальной власти региона.

В течение полугода проходили и плановые мероприятия. К примеру, состоялись публичные обсуждения для органов государственной и муниципальной власти, семинар-совещание методического характера со специалистами Министерства здравоохранения, встреча со специалистами ОФСИН, пресс-конференции, брифинги и многие другие встречи.