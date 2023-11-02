— Зайт Саитович, с какими трудностями вы столкнулись, заняв пост мэра нашей столицы?

— Во-первых, это неверно выстроенная, на мой взгляд, работа градостроительного направления, потому что все земельные участки в черте города раздавались в хаотичном порядке, что очень пагубно влияет на архитектурный облик столицы.

Во-вторых, это практически полное отсутствие мусорных и детских площадок, которые должны быть предусмотрены при строительстве многоквартирных домов, но данное правило почему-то игнорировалось.

В-третьих, в связи с малоземельем и с другими факторами, дома строились впритык друг к другу, и на данный момент мы не в состоянии устанавливать те же мусорные баки в соответствии со строительными нормами, по которым мусорная площадка должна находиться в двадцати метрах от жилого дома, но этих двадцати метров попросту нет, приходится под чужими окнами ставить эти баки. Разумеется, это вызывает недовольство жителей, что вполне обоснованно, но другого выхода мы пока не видим.

Еще одна проблема, которая сохраняется по сей день, — незаконно розданные в прошлых годах земельные участки, которые не застраивают и, соответственно, эти участки подлежат изъятию в судебном порядке, чем мы и будем заниматься в дальнейшем. В принципе, трудностей немало, но вышеперечисленные являются основными.

— Как вы, наверное, знаете, многие жители города жалуются на частые перебои электроэнергии. Хотелось бы узнать причину подобного явления и какие меры предпринимаются для решения этой проблемы?

— У нас есть профильная организация в республике «Ингушэнерго», которая отвечает за электроснабжение всего региона, в том числе и Магаса. То есть на сегодняшний день в администрации города нет отдельных структур, которые обеспечивали бы бесперебойную подачу электричества, но, тем не менее, мы стараемся сделать все от нас зависящее. Ключевая причина постоянного отключения света в домах кроется вот в чем: половина города запитана на так называемый девятый фидер (отдельную линию), который расположен на подстанции примерно в районе Экажево. Проще говоря, когда свет отключается в селе Экажево, эта проблема перекидывается на наш город, так как запитка электричеством идет оттуда.

Мэрией города совместно с руководством «Ингушэнерго» было принято решение подключить Магас на отдельный фидер. На эти работы уже запланированы средства, начать ее мы планируем примерно в январе 2024 года.

Конечно, полностью устранить проблему не удастся, разовые отключения все же будут происходить, но в целом мы сведем их к минимуму.

— А как продвигается работа по ликвидации несанкционированных свалок в столице?

— Для начала мы обозначили места расположения этих свалок и при поддержке Минприроды республики запланировали ряд мероприятий по очищению города от скоплений мусора. Эта работа также стартует в январе. Однако таких мер недостаточно. Как говорится: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Поэтому, будь то подрядчик, который не считает нужным вывозить строительные отходы на специализированные полигоны, или же рядовой житель города, которому лень донести мусор до бака, все должны стараться не разводить грязь.

— Какие работы проводятся в осенний период по благоустройству города?

— В настоящее время облагораживаются скверы и территории между жилыми домами. Сотрудниками МКУ «Зеленхоз г. Магас» проводится высадка цветов, обрезка деревьев и кустарников, в общем, всю растительность в столице подготавливают к зиме. Более масштабные работы по благоустройству мест общественного пребывания решено было перенести на март-апрель следующего года. Весь комплекс мероприятий проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Раз уж мы затронули тему проектов, расскажите, насколько продвигается работа по реализации нацпроектов в столице республики?

— Например, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершена реконструкция дороги на улице Горчханова и нескольких других. В конце октября уже планируется завершить работы по благоустройству скверов, о которых я говорил выше. Также продолжается строительство парка неподалеку от Башни согласия. Все эти работы проводятся весьма качественно, и в общем можно сказать, что нацпроекты реализуются эффективно.

— К сожалению, даже после проведения реконструкции некоторых объектов и облагораживания территорий многие из жителей и приезжих не желают поддерживать порядок. Как, по-вашему, следует бороться с актами вандализма на улицах города?

— В целом наши горожане очень культурные и интеллигентные люди, если отталкиваться от моих наблюдений. Я понятия не имею, откуда берется вот этот мизерный процент населения, который не вписывается в общую картину. Как можно ломать то, что создается для вас же? Вот этого я не пойму никогда.

Прежде всего, нужно своим детям с раннего детства прививать правильные ценности, учить их, что правильно, а что нет. В связи с этим нами проводятся разъяснительные беседы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Каждодневно мы призываем местных жителей к порядку и благоразумию, к проведению более эффективной работы в воспитании своих чад, но не все к этому прислушиваются, к сожалению.

— Насколько нам известно, нередко горожане обращаются к вам с вопросом трудоустройства. Удается ли вам оказать содействие в этом?

— Некоторым удается помочь, некоторым нет, как это ни печально. Бывает такое, что кто-то не соответствует требованиям, которые предъявляются при приеме на муниципальную или государственную службу. Также проблемы с документами затормаживают процесс трудоустройства. Но если таких проблем нет, мы идем навстречу и по мере появления свободных вакансий устраиваем их на работу.

— Разумеется, вы чисто физически не можете контролировать абсолютно все происходящее в Магасе и делегировать некоторые обязанности — это необходимость для человека вашего статуса. Насколько исправно выполняются ваши поручения подведомственными организациями и как вы боретесь с недобросовестностью при их выполнении, если таковое имеет место быть?

— Вы правильно заметили, что всё брать под свой контроль я не могу. Для продуктивной работы по развитию городской среды необходима команда, состоящая из квалифицированных кадров. Причем члены команды должны уметь проявить инициативу, а не только выполнять поручения.

Если оценивать профессиональный уровень нынешних работников администрации по пятибалльной шкале, я бы дал тройку. Поручения далеко не всегда выполняются качественно. Делегировать полномочия несложно, было бы кому. В ближайшем будущем будем эту ситуацию исправлять: кого-то отправим на повышение квалификации, а с некоторыми придется попрощаться.

— Гнетет ли та ответственность, которая возложена на вас, как на мэра столицы региона, или, напротив, мотивирует на достижение новых высот?

— Меня это скорее не гнетет, а мотивирует. Но одной моей мотивации мало, такая же мотивация должна быть и у остальных сотрудников администрации, раз уж мы команда. Однако есть люди, считающие, что они не одного мэра пересидели, не прилагая никаких усилий, и еще пятерых пересидят.

Я могу официально заверить, что на период моих полномочий такого подхода к работе не будет допускаться. Либо мы вместе достигаем каких-то результатов, либо расходимся. Третьего здесь не дано.

— Перейдем к менее официозным вопросам. Скажите, а какая у вас любимая локация в Магасе?

— Трудно назвать что-то одно. Но если все же выбирать, то это аллея имени Кадырова именно в вечернее время.

— Назовите три проблемы, которые, на ваш взгляд, наиболее актуальны для города на сегодняшний день.

— Первое, пожалуй, это недобросовестность подрядчиков, которые при постройке того или иного объекта не берут во внимание изначальный проект. Второе — это освещение, перебои электроэнергии, про которые мы говорили ранее. Третья проблема — это люди, наше отношение к городу: модернизировать что-то можно, отремонтировать можно, ресурсы для этого имеются, но главное же все это сохранить после, но почему-то некоторые жители и приезжие в этом не заинтересованы. И я бы еще выделил и четвертую проблему — отсутствие в Магасе ТСЖ и управляющих компаний.

— И последний вопрос: каким бы вы хотели видеть Магас в будущем?

— Современным, чистым и уютным городом, оснащенным всем необходимым для комфортного пребывания в нем. Но опять же для этого нужна максимальная консолидация общества. Не нужно относиться к Магасу так, будто вы здесь квартиранты: пожили, уехали и всё, дальше хоть трава не расти. Это неправильный подход. Только все вместе мы можем способствовать развитию столицы и приближению ее облика к идеалу.

— Спасибо, что уделили нам время!