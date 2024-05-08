Осужденного перевели в колонию ближе к родным при содействии УПЧ в Ингушетии

С просьбой о содействии обратилась мать осужденного. Заявительница рассказала, что её семья живёт скромно и не имеет других источников дохода. Сама она пенсионерка и нуждается в лекарствах, стоимость которых ей не по карману. Супруга осужденного сейчас не работает, и у неё на попечении двое детей.

По словам собеседника, семья не сможет навещать сына, если его отправят отбывать наказание далеко от дома.

По итогам рассмотрения обращения принято решение направить осуждённого для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН России по Северной Осетии.