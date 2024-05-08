Школьники Ингушетии посетили подстанцию имени участника ВОВ Хамида Котиева

Напомним, в 2020 году, в канун 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, «Россети Северный Кавказ» увековечили имя участника Великой Отечественной войны, майора Хамида Котиева в названии одной из ключевых подстанций Сунженского района, обеспечивающей электроснабжение сельских поселений Алхасты, Нестеровское, Берд-Юрт, Аршты и Чемульга.

«Хамида Котиева уже нет с нами. Но мы говорим ему и каждому Герою Великой Отечественной войны — спасибо за пример и гордость. Каждый из нас должен хранить память об их мужестве и жертве», — отметил электромонтер службы подстанций филиала «Ингушэнерго» Хайрудин Ажигов, обращаясь к школьникам.

Хамид Биботович Котиев родился весной 1904 года в предгорном селении Мужичи. Четырнадцатилетним подростком ушел в Красную армию добровольцем. Затем красноармеец Котиев стал кадровым офицером, получив необходимые знания и навыки в Краснодарской кавалерийской школе и пройдя подготовку в Окружной военной политической школе СКВО.

С 1938 года и до окончания Великой Отечественной войны Хамид Биботович отважно служил на должностях комиссара военкомата г. Георгиевска, командира отдельного эскадрона, помощника начальника оперативного отдела командира отдельного армейского отряда, заместителя командира полка по строевой части. Хамид Котиев много раз участвовал в боях, когда только счастливая случайность спасала его от смерти, бывал на волосок от гибели. Две тяжелые контузии и ранения не сломали его, он смог встать на ноги и вернуться в строй, пройти трудные дороги Великой Отечественной до конца.

Военный мундир героя украшали медаль «За отвагу», ордена Красного Знамени и Красной Звезды. За освобождение Праги Хамид Котиев награжден высшей воинской наградой Чехословакии — «Чехословацким крестом».

«Такие встречи очень нужны, чтобы мы не забывали историю своей страны, историю наших дедов и прадедов, которые показали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине», — отметили участники экскурсии.