За последние годы стало привычным наблюдать за вождением на дорогах, как во всём мире, так и в нашей республике, женщин. Сейчас не представляется трудным научиться водить машину. Автошколы функционируют во многих населённых пунктах, где азам вождения учат не только мужское население, но и дам. Поэтому, думается, стало на дорогах значительно больше машин, так как к движению присоединилась и женская половина.

Слишком большое количество машин — проблема не только больших городов. Эта проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день в автоавариях погибает более 3 тыс. человек. В нашей республике тоже, к великому сожалению, дорожно-транспортные происшествия стали очень частыми. Жертвами таких ДТП становятся и дети, и взрослые. Они уносят жизни многих людей, которым бы жить и трудиться, радуясь солнечному свету, рядом с близкими и родными.

Но что несёт нам век гиподинамии? Обеспокоенные данной обстановкой, положением дел, наверное, и выделен один день в году, которому дано название — Всемирный день без автомобиля. О чём же он нам рассказывает, о какой истории? Постараемся об этом узнать.

Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания, еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов, уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35-ти странах мира.

Формат мероприятий в различных городах мира имеет свою специфику. Например, в ряде мегаполисов перекрывают центральные улицы и отменяют плату за проезд в общественном транспорте. Например, во Франции в день акции принято не допускать машины в исторический центр и одновременно выдавать велосипеды в пунктах проката бесплатно. В Сан-Франциско, Сиднее, Будапеште, Мельбурне, Лондоне, Москве и Минске в эти дни традиционно проходят велопарады, снижается стоимость аренды велосипедов и электросамокатов. А в бразильском городе Сан-Паулу в течение дня жителям предлагают передвигаться на лошадях.

В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячах городов мира.

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт, хотя бы раз в год.

Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.

В России День без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008 года. В столице традиционно в этот день вдвое снижается стоимость проезда в городском общественном транспорте, а власти призывают автомобилистов отказаться от личного автотранспорта и пересесть на общественный.

Также в рамках Дня в разных российских городах проводятся эколого-просветительские и интерактивные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, интерактивные игры, спортивные аттракционы, матчи по мини-футболу, тест-драйвы экологичных средств передвижения и многое другое.

Посыл данной акции сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу.

Всемирный день без автомобиля — это способ напомнить, что автомобиль помимо очевидного удобства, является также и причиной тяжелых аварий и загрязнения воздуха.