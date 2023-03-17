Вернее, мусора меньше не становится. Напротив, его объемы растут чуть ли не в геометрической прогрессии в последнее время. Эксперты по всему миру приходят к выводу, что слова великого физика могут стать реальностью для тех, кто рождается сейчас.

Есть одна очень простая закономерность: чем больше на планете людей, тем с большим усердием они мусорят. В 2009 году на Земле проживало 2,9 млрд городских жителей, которые выбрасывали 640 млн тонн твердых бытовых отходов в год. Сейчас 4 млрд горожан за год «производят» 1,7 млрд тонн ТБО, и, по прогнозам, к 2025 году эта цифра вырастет до 2,2 млрд тонн.

В Тихом океане с каждым годом растет самая большая «стихийная» свалка на Земле — Большое мусорное пятно. Площадь этого огромного скопления мусора, большая часть которого состоит из пластиковых частиц, не поддающихся биологическому разложению, составляет более миллиона квадратных километров. Это больше, чем, например, площадь Венесуэлы.

В истории человечества было немало трагических периодов, когда разгневанная природа и другие внешние факторы ставили его на грань выживания. То «ледниковый» период гнал человека с насиженных и обжитых мест, то безжалостный эпидемический мор косил целые континенты. Но сегодня перед людьми стоит не менее страшная угроза, созданная их же руками, — опасность повсеместного загаживания Земли бытовыми и промышленными отходами. Сотни миллионов тонн смердящего мусора, загрязняющего все и вся (водоемы, грунтовые воды, почву, воздух), накапливаясь ежегодно, как раковая опухоль, обволакивают планету, подводя нас к той черте, за которой «хирургическое» вмешательство уже не поможет.

Самое печальное, что остановить это губительное «продвижение» мусора, с нынешним потребительским мироощущением человека, практически невозможно. Ведь человек — единственное живое существо, которое только на словах тревожится о будущем. В основном его беспокоит только пустой желудок. А когда он забит под завязку, так вообще — жди беды. Ненасытное потребительство зашорило мозги гомо сапиенса, значительное число населения привержено самым примитивным установкам в жизни, наподобие «после нас — хоть потоп», «живи сегодняшним днем», «если ему можно, почему мне нельзя?» и прочая и прочая. А когда простые люди еще и видят, что именно сильные мира сего, власть имущие добивают планету войнами, коррупцией, лицемерием и пресловутыми двойными стандартами, то только укрепляются в своем мнении.

Возьмем, к примеру, нашу маленькую республику. Помните, как в недалеком прошлом в Карабулаке с помпой был введен в строй мусороперерабатывающий полигон? Вот цитаты из бравурных речей ораторов с того торжественного события: «На полигоне в Ингушетии будет установлено оборудование по сортировке мусора стоимостью $2,5 млн, а строительство комплекса природоохранных сооружений, предназначенного для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, позволит привлечь в регион федеральные целевые средства для создания индустрии по утилизации отходов... Мы внедрим сортировочные линии, которые позволяют сортировать мусор и максимально обращать его во вторичный оборот. Имеются в виду твердые бытовые отходы: пластик, стекло, бумага. Первое, что мы сделаем, разработаем и примем правильные тарифы. Главное, чтобы они не легли нагрузкой на местное население...».

Кто-нибудь слышал об этом полигоне после? «Главное, чтобы они не легли нагрузкой на местное население». Дескать, за простой народ переживают. Смешно и грустно. Именно такое лицемерное пустословие и рождает в головах простых людей мысли о потопе «после нас». Однако и беспечность, наплевательство на всё и вся не избавит нас от угрозы надвигающейся мусорной катастрофы. Не помогут и нацпроекты, типа «Экология», с насевшей на них армией чиновников из «заинтересованных» министерств и ведомств (слово-то как точно подобрано — заинтересованные). Спасение — только в головах. А голова, как говаривал герой Леонида Броневого в популярном фильме, — предмет темный и исследованию не подлежит.

Уже несколько дней в соцсетях и по сарафанному радио трубят о тлеющей мусорной свалке под Малгобеком, из-за чего невозможно дышать (к слову, горела она и в прошлом году). Говорят, ее закрыли еще в 2017 году, но мусор неофициально (пусть будет так) сюда еще возят. И кто, думаете, искренне возмущен этой ситуацией? Жители Назрани или Магаса с Карабулаком? Понятно, что только те, кто травится этим едким дымом.

Карабулакцы, равно как и жители Плиево и Яндаре, в свое время тоже не молчали, когда у них горела свалка под носом, шумно выражая негодование. Ее тушили водой, а она тлела. Долго мучились, даже бурили «скважины», чтобы до нижних пластов вода просачивалась. Вроде не чадит уже. И эту, уверен, скоро пожарные совместно с бедолагами из несчастного муниципального ЖКХ — универсальной затычки в руках чинуш местного пошиба от всех коммунальных бед, потушат...

На сегодняшний день только несколько стран серьезно беспокоятся о проблеме мусора, выстроив четко функционирующий механизм его переработки и утилизации. В них действует программа трех правил: уменьшение объемов потребления, многократное использование «будущего» мусора и его переработка. Следуя этим правилам, граждане учатся по нескольку раз использовать многие вещи, вместо того чтобы их выбрасывать, а также сортировать мусор. Задача правительств — увеличивать количество перерабатываемых отходов и сокращать число свалок. Опыт этих стран показывает: для того чтобы правильно обращаться с отходами на уровне всей страны, нужно выделять на меры по контролю за мусором от 20 до 50% муниципального бюджета...

Представляете подобный муниципальный бюджет в России, особенно — в Ингушетии?! «Пол-литра, разбить?!!» — только и приходит на ум. У нас, в лучшем случае, муниципальные чиновники расставят урны для раздельного сбора мусора и намалюют на них надписи на ингушском, русском и английском. Ну, конечно, ингуш, не владеющий «аглицким», — это ж нонсенс!

Увы, сегодня в борьбе с мусором мы располагаем только одним механизмом: более-менее отлаженной системой его своза на республиканскую свалку в Сунжу. И как бы нам не мечталось жить, как в той же Швеции, которая умудряется продавать (!) свой мусор, реальность подсказывает, что до такого уровня самосознания нам ох как далеко. Как всегда, будем уповать лишь на провидение Всевышнего, что всё само собой образуется, разрулится, и мы не задохнемся в собственных отходах.