В обсуждении приняли участие вице-спикер Народного собрания региона Аза Хашиева, депутаты Мустафа Цуров, Харон Саутиев, координатор оргкомитета МИО «Звезда» Юлия Болотина, представители регионального министерства образования, члены Ингушского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Основным вопросом повестки дня совещания стала степень вовлеченности учащихся республики в инженерную олимпиаду, нацеленную на развитие и стимулирование интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности, а также расширение молодёжного кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте региона, в своем выступлении Юлия Болотина представила участникам мероприятия подробную информацию о преимуществах участия в конкурсе. Отмечается, что победителям и призерам олимпиады по направлениям «естественные науки» и «техника и технологии» будет предоставлено право поступать в технические вузы Российской Федерации без вступительных экзаменов. Кроме того, в случае недобора нужного количества баллов для поступления по результатам ЕГЭ вузы за участие в олимпиаде дают дополнительные баллы.

Участники встречи были едины во мнении в том, что вопрос подготовки кадров в высокотехнологичных отраслях — один из самых проблемных, требующий множества решений. Олимпиада «Звезда» является одним из инструментов, решающих эту проблему.

В свою очередь Юлия Болотина озвучила готовность оргкомитета содействовать регионам, в которых, по разным причинам, ещё не проходит олимпиада, в целях поддержания их интереса к науке и помощи в определении с будущей профессией.

«Уважаемые школьники! Мы будем рады видеть вас среди участников многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда»! В случае необходимости вы можете связаться с нами», — подчеркнула Болотина.

По итогам заседания стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии в целях достижения высоких показателей региона по итогам проведения инженерной олимпиады.

Многопрофильная олимпиада «Звезда» проводится по ряду предметов и направлений для учащихся 6-11 классов. Интеллектуальное состязание проходит в два этапа по русскому языку, естественным наукам, обществознанию, истории, праву, экономике, психологии и по направлению «техника и технологии». Отборочный этап организуется очно в школах, на площадках вузов-организаторов, региональных площадках или в заочной форме в онлайн-режиме. Финал проводится очно в вузах-организаторах олимпиады и на региональных площадках.

Также, для участников олимпиады по направлению «техника и технологии» предложен подготовительный этап в очной и дистанционной форме. Подготовка включает электронные пособия, проведение онлайн-консультаций и видеозанятия.

Напомним, многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» образована в 2015 году путем слияния двух олимпиад: инженерной олимпиады «Будущее России» и олимпиады школьников «Звезда — таланты на службе обороны и безопасности».