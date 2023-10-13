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Ее стаж работы составляет ровно 45 лет

Героиней рубрики о заслуженных учителях Ингушетии стала преподаватель родного языка Марет Картоева

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Минобрнауки Ингушетии продолжает размещать публикации в рамках рубрики «Заслуженные учителя РИ».

На этот раз героиней очередного материала стала учитель ингушского языка и литературы школы № 2 сельского поселения Кантышево Назрановского района Картоева Марет Хизировна. Отмечается, что стаж её работы составляет ровно 45 лет.

«Марет Хизировна — патриот и достойный представитель культуры и традиций своего народа. За время работы ей были присвоены почётные звания: заслуженный учитель РФ и РИ, почётный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования, заслуженный работник культуры РИ, член Союза писателей России и Ингушетии, народный писатель РИ», — сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона.

Картоева является финалистом конкурса «Учитель года Ингушетии — 2004», районного конкурса писателей за рассказ «Сила любви» в номинации «Проза».

В копилке её наград — медаль «25 лет образования РИ», медаль «30 лет образования РИ», почётная медаль наставника от Союза женщин России (2023 г.), почётная грамота и медаль за особый вклад в укрепление дружбы и интернациональных связей между народами, активную работу по формированию гражданского общества в России, проявленную инициативу, мужество, стойкость духа, беззаветное служение народу и Отечеству.

По словам коллег педагога, её звания и награды — это признание неоценимого вклада в образование и культурное наследие республики. Кроме того, Марет Хизировна — автор детского гимна Ингушетии «Дети — наше будущее», руководитель детского клуба «Села1ад».

«Сердце её бьется в такт ингушскому языку, потому у неё получается передавать эту страсть своим ученикам, вдохновляя их на победы в олимпиадах и конкурсах и пробуждая в них творческое начало», — отметили учителя второй кантышевской школы.

Как считает Марет Хизировна, достучаться до сердца каждого ученика, научить их самостоятельно добывать знания при потоке информации, воспитать потребность в непрерывном самообразовании — в этом назначение учителя.

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