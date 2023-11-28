Родился М. Т. Ахильгов 26 ноября 1958 года в с. Чернореченское Пригородного района СОАССР в многодетной семье простого рабочего. В 1977 году после окончания средней школы пошел работать на Орджоникидзевский известковый завод, а чуть позже устроился упаковщиком на мебельной фирме «Казбек» в поселке Южный.

Таким образом, Микаил не смог сразу же после школы поступить в вуз, и когда он подал документы на подготовительное отделение Чечено-Ингушского госуниверситета, ему был уже 21 год. Успешно сдав вступительные экзамены, в 1979 году Микаил Ахильгов становится студентом первого курса факультета русско-вайнахской филологии ЧИГУ.

Но, учитывая то, что он больше тяготел к литературе и журналистике, с третьего курса решил перевестись на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. Ломоносова. По его окончании Микаил решил отдать долг Родине и проходил службу в рядах Советской армии в знаменитой Кантемировской дивизии.

Свою трудовую деятельность по избранной профессии Микаил начал в 1988 году корреспондентом отдела сельского хозяйства газеты «Сердало». Через год по приглашению главного редактора он переходит на работу в Чечено-Ингушское радио заведующим редакцией детско-молодежных программ. Оттуда Микаил Ахильгов переводится в редакцию литературно-художественного журнала «Маьтлоам», где занимает очень ответственную должность заведующего отделом поэзии, публицистики и критики.

К тому времени, когда была образована Ингушская Республика, большинство творческих людей из числа ингушей стали приезжать из других регионов домой и тем самым пополнять ряды специалистов с профильным образованием. В их числе оказался и Микаил Ахильгов. Когда после осетино-ингушского конфликта осени 1992 года в Назрани была открыта региональная студия телевидения, Микаила пригласили туда работать, так как местное телевидение остро нуждалось в профессиональных кадрах. Микаил Ахильгов заключил трудовой контракт с Ингушским телевидением в феврале 1993 года, на основании чего работал корреспондентом, заведующим отделом информационных и литературно-художественных программ, а позже стал заместителем главного редактора ГТРК «Ингушетия».

Если говорить о творчестве М. Ахильгова, надо сказать, что он преуспел и как журналист, и как поэт. Стихи писать Микаил начал еще в школьные годы. Первые его строки, написанные в десятом классе на русском языке, были опубликованы в североосетинской республиканской молодежной газете «Молодой коммунист». Также он активно принимал участие в кружке молодых литераторов, которым руководил осетинский поэт Георгий Гагиев.

Стихотворные произведения М. Ахильгова на ингушском языке впервые были опубликованы в газете «Сердало» и альманахе «Утро гор» («Лоаман Iуйре») в 1978 году. А первый сборник стихов Микаила Ахильгова под названием «Летняя ночь» («Ахкан бийса») вышел в Чечено-Ингушском книжном издательстве в 1981 году. Позже стихи члена Союза писателей России М. Ахильгова выходили в коллективных сборниках «Роса на траве», (1989), «К высотам» (1990), «Родные напевы» (1991). Также произведения М. Ахильгова печатались в периодической печати, звучали на радио и телевидении. Настоящим праздником для любителей национальной литературы стал проект Национальной библиотеки РИ «Библиотека поэзии», в рамках которого в свет вышли сборники Микаила Ахильгова на ингушском языке для взрослых «Мишта хилар?», «Дац са сагаца дов» и один сборник для самых маленьких «Йода, йода, йода ча».

Большое влияние на творчество М. Ахильгова оказал знаменитый автор ингушского бестселлера «Из тьмы веков» Идрис Базоркин, с которым они были знакомы достаточно давно. Микаил с большим уважением и почтением относился к Идрису Муртазовичу и всегда говорил, что он как отец заботился о нём. Также рассказывают, что И. Базоркин помог Микаилу поступить в МГУ и стать высокопрофессиональным журналистом. Через три месяца после того, как Микаил пришел на телевидение, стало известно, что великого классика ингушской литературы не стало. Безусловно, скоропостижный уход из жизни Идриса Базоркина для всех ингушей стал одной большой трагедией. Но для Микаила Ахильгова смерть этого человека стала личной утратой.

«Мой старший товарищ, бесценный друг и единомышленник до конца своей жизни опекал и любил меня, как своего родного сына, поэтому как вы думаете, каково мне было, когда Идриса не стало?» — вопрошал Микаил и часто не мог после таких слов сдержать слёз.

Бытует мнение, что у всех, кто хорошо знал Микаила Ахильгова, он оставил только хорошие и добрые воспоминания о себе. Для него вообще не существовало плохих людей, поэтому, когда он видел, что человек теряет лицо, он не клеймил его, как это обычно делается, а находил оправдание заблудшей душе.

«Не знаю, вспоминают ли этого человека сегодня в Ингушетии, но память не дает нам права молчать о нем, — говорит известная актриса, тележурналистка Дугурхан Кодзоева. — Поэтому мне сегодня хочется рассказать всем, каким запомнился Микаил его близким, коллегам и друзьям: с вечно доброй улыбкой на лице, скромный, стеснительный, вежливый, но с потрясающе большой душой, сплетенной из поэзии, любви и света. Несомненно, Микаил был талантлив во всем: и в поэзии, и в журналистике. Он писал потрясающие стихи, которые легко ложатся в рифму и читаются легко, а читая, кажется, что ты всё это знал, но так сложить, как Микаил, не смог бы никогда. А в журналистике у него всегда легко получалось писать на любую тему. Наверное, потому что он был одним из немногих ингушей, окончивших журналистский факультет МГУ, и багаж знаний у него был завидный. Но дело было не только в этом. Просто он был одарен от природы. К тому же сам он был из редкого типа людей-трудоголиков: не злопамятный, не завистливый, а вечно ищущий. Всем нам приходилось прибегать к помощи Микаила, а он, как всегда, был безотказный. Он писал за того или иного сценарии телевизионных программ, помогал организовывать мероприятия и правильно выстраивать телевизионную передачу. В этом и заключалась его особенность.

К сожалению, недолго нам пришлось работать с ним в одной команде: 6 августа 2003 года Микаил Ахильгов трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. После трагической гибели Микаила, собирая со стола его вещи, чтобы передать родным, мы обнаружили на столе рукописный листок с такими строчками:

«Колю дрова, остер топор знакомый,

Взлетает, опускается легко,

Пусть холодно не будет в нашем доме,

Когда уеду слишком далеко...

Домашние затопят печь привычно,

Поставят чайник, сядут за стол разом,

И вспомнят обо мне...

Чуть холодком повеет в доме сразу».

В том же году указом президента Республики Ингушетия Микаил Ахильгов был награжден орденом «За заслуги» (посмертно).