«Для меня мама — это солнце, дающее свет и тепло, которые сопровождают тебя всю жизнь. Мне очень нравятся слова Шарля Азнавура, от которых сжимается сердце: «Цените время, когда можно спрятаться за спину мамы, потом будешь жить на сквозняках, и это страшно и больно...», — говорит Мадина Маербиева.

О своей маме она отзывается со всей теплотой, нежностью и уважением, на которое только способно сердце любящего ребенка.

«Ее любовь творит чудеса, все знают про волшебный мамин поцелуй, который заживляет любые раны. Помню, как в детстве мы (дети), набегавшись и наигравшись, начинали жаловаться маме на боль в ногах. И она без нравоучений и жалоб просила опустить ноги в тёплую воду и сидела с нами, пока боль и усталость не отступят. А сейчас, во взрослой жизни, ее искренняя любовь и поддержка помогают справляться с житейскими проблемами», — делится кандидат экономических наук.

Сегодня Мадина Маербиева сама мать пятерых детей, и в отношениях с ними она старается придерживаться тех принципов воспитания, на основе которых ее мама в свое время воспитала троих сыновей и трех дочерей.

«Я считаю свою маму гениальным воспитателем. Суть её метода воспитания, эффективность которого сегодня подтверждают многие ученые, психологи, заключалась в том, что она никогда не критиковала, не говорила о недостатках, а акцентировала внимание на наших достоинствах, иногда подмечая в нас такие качества, которых мы в себе не замечали. Достоинства такого подхода в том, что ребёнок стремится стать таким, каким его видят, это помогает не терять веру в свои силы и возможности, становиться лучше, чем ты есть».

Делясь рассказами о своем детстве и матери, Мадина Маербиева вспомнила случай, который в полной мере раскрывает характер Раисы Хаматхановой, демонстрируя качества, присущие настоящей ингушской женщине, — самоотверженность и мужество.

«Наш дом находился на возвышенности, и дорога вниз была очень крутой. Напротив нас жил брат папы, у которого был автобус. Обычно он оставлял его возле своих ворот, но в то утро автобус находился на дороге. Это было как раз то время, когда дети шли в школу».

Проводив детей на учебу, Раиса Хаматханова задержалась на улице, общаясь с соседкой. Поговорив и попрощавшись, женщины стали расходиться по делам.

«И в этот момент мама заметила, что автобус тронулся и стал ехать вниз по дороге. В считанные секунды, оценив ситуацию, она поняла, что автобус, набиравший скорость, может наехать на детей, которые спускались вниз по улице», — рассказывает Мадина Маербиева.

Мужчин рядом не было, поняв, что необходимо срочно что-то предпринять, женщина бросилась к транспорту.

«Хотя моя мама никогда не умела водить машину и даже никогда не сидела за рулём, она кинулась к автобусу, села на водительское кресло и постаралась остановить транспорт, нажимая на все педали подряд. Но поняв, что ничего не выходит, проехав сто, двести метров, она сделала единственный доступный ей манёвр — стала поворачивать руль автобуса вправо, удар пришелся в соседские ворота. Только так она смогла остановить его», — вспоминает дочь Раисы Хаматхановой.

Благодаря мужественному подвигу скромной женщины, готовой пожертвовать собой ради других, никто из детей не пострадал.

«Пока есть наши мамы, мы остаемся детьми — бескорыстно, безусловно любимыми и защищёнными. Мама не осуждает и не оценивает. В детстве мы неосознанно огорчаем своих мам, и только когда становимся родителями сами, понимаем, что мама жертвовала ради нас не только здоровьем и своим временем, но и своими желаниями и интересами, и то, что мама всегда была права!» — с уверенностью и благодарностью заключает Мадина Маербиева.