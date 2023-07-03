Фотофакт

Местное пугало

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Не поверите, где этот предупреждающий трафарет воткнут в землю! В наших горах. Вернее — в Ассинском ущелье, на берегу одноименной реки — единственной водной артерии, которую мы еще не умудрились «экологически уничтожить» (как родную Назранку), хотя столько «проектов и программ» всевозможные аферисты и проныры пытались там провернуть. Достаточно вспомнить планы по созданию на этой реке каскада малых гидроэлектростанций, наподобие той, что успешно «забетонировали» на Алханчуртском канале. Даже телефон оставили для «разборок». Написано: «Занято». Позвольте спросить: на каком основании, согласно какому закону этот клочок земли занят кем-то? Или подобные острастки — специфическое местное «пугало»?

 

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