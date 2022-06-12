За полтора месяца онлайн-голосования — с 15 апреля по 30 мая — свое мнение высказали 52 тысяч 735 жителей региона старше 14 лет. На выбор было представлено 44 дизайн-проекта в 9 муниципальных образованиях.

«Рейтинговое голосование в этом году прошло у нас уже во второй раз. Жители Ингушетии очень активно приняли участие в этом мероприятии, и в прошлом году и в этом. Об этом ярко свидетельствует показатель в 103%. В 2021 году жители региона выбрали варианты благоустройства 22 общественных пространств в 9 муниципальных образованиях: Магасе, Назрани, Сунже, Карабулаке, Малгобеке, Назрановском, Сунженском, Малгобекском и Джейрахском районах. В текущем году мы определили лучшие дизайн-проекты» — отметил министр строительства Микаил Балахоев.

В список территорий, которые будут благоустроены в 2023 году входят улицы Балкоева, Промысловая и Фрунзе в Карабулаке, в Магасе сквер в 10 микрорайоне по ул. 65 лет Победы, ул. К. Кулиева от ул. С. Чахкиева до Э. Нальгиева, сквер в 10 микрорайоне у развилки между пр. И. Зязикова и ул. 65 лет Победы, ул. С. Чахкиева до ул. Э. Нальгиева. В Альтиевском округе Назрани работы проведут на ул. Арчакова, в Центральном округе в список попал сквер по ул. Р. С. Аушева, сквер вдоль реки Назранки по ул. Эсмурзиева, сквер по ул. Весенняя вдоль реки Назранки. В Малгобеке обновят ул. Гагарина, ул. 27-го Партсъезда, ул. Кооперативная, ул. Партизанская.

В самом молодом городе республике Сунже реконструируют улицы Калинина, Грозненская, Ленина. В Малгобекском районе — ул. Шоссейная в с. п. Аки-Юрт, в горном Джейрахском районе — ул. Путина (спортивная площадка). Речь идет о селении Ольгетти. В сельском поселении Яндаре Назрановского района намечено благоустройство ул. Мальсагова. По ул. Зязикова в сельском поселении Алхасты Сунженского района власти построят мини-футбольное поле.

Министр строительства республики поблагодарил жителей Ингушетии за проявленную активную гражданскую позицию и конструктивные идеи по благоустройству.

«Столь высокая явка и активность жителей республики говорит о том, что им небезразлично то, как будет выглядеть их город, село, улица» — заключил он.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о старте с 15 апреля в республике рейтингового голосования на единой федеральной платформе по выбору дизайн-проектов общественных территорий для благоустройства в 2023 году.

До 31 мая каждый житель республики в возрасте от 14 лет мог отдать свой голос за дизайн-проект по благоустройству той или иной территории. Всего на голосование выставлялись 44 дизайн-проекта, по два от каждой территории.

Объекты планируется обустроить в девяти муниципальных образованиях.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году Минстрой России запустил сервис обратной связи — единую всероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Каждый житель республики смог принять участие в судьбе своего города или села. Ингушетия благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди населения установила показатель, превышающий норму на 15%. Власти рассчитывали, что в этом году регион, как минимум, достигнет показателя, установленного для республики.

Во всех муниципалитетах Ингушетии велась подготовительная работа. На региональном и муниципальном уровне были сформированы рабочие группы, определен перечень общественных территорий к благоустройству в 2023 году по выбору дизайн-проектов.

До 18 марта органы местного самоуправления разместили на платформе всю необходимую информацию о дизайн-проектах.

На 2022 год в Ингушетии отобраны 22 территории с общим объемом финансирования более 136 млн рублей.