Сквер и скейт-парк в Назрани вошли в сборник корпорации ВЭБ. РФ «125 лучших проектов России»

Проекты реализованы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер заложен в память погибшего участника СВО Зелимхана Вышегурова в Гамурзиевском административном округе, а скейт-парк создан в прибрежной зоне городского пруда.

«Считаю необходимым реализовывать подобные проекты в каждом муниципальном образовании. Пусть их будет много, они должны приносить пользу людям. Жители активно и с интересом участвуют в голосовании по проектам программы «Формирование комфортной городской среды», — отметил Глава Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что муниципальные власти должны творчески подходить ко всему, что касается благоустройства городских территорий, чтобы почаще попадать в подобные рейтинги.

Напомним, в Москве на форуме-выставке «Россия» накануне прошла торжественная церемония подведения итогов программы ВЭБ. РФ. Главная задача проекта Государственной корпорации «Пять шагов для городов» — позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себя каждая семья.

В программе приняли участие 293 города, в которых за два года реализовано более 18,5 тыс. проектов. Наилучшие практики объединили в итоговый сборник.