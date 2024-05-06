Жители Малгобекского района выбрали территорию для благоустройства в 2025 году

30 апреля текущего года подошло к концу рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«По итогам голосования, в котором приняли участие более 7 тыс. жителей района, лидером стала улица Центральная (переулок Школьный) в селе Зязиков-Юрт. За неё отдали свои голоса 6300 человек», — рассказал собеседник издания.

По его словам, предстоящая реконструкция предусматривает асфальтирование дорожного полотна, устройство уличного освещения, установку малых архитектурных форм и так далее. Благоустройство данного участка станет следующим шагом в реализации федерального проекта на территории муниципалитета.

Напомним, что на данный момент также проводится реконструкция улицы Бекбузарова протяженностью более 700 м, которая является одной из центральных в сельском поселении Новый Редант и ведет к социально значимому объекту. Работы здесь планируется завершить в течение двух недель.

В Малгобекском районе с 2019 года уже благоустроено 14 общественных пространств.