В мероприятии приняли участие военнослужащие и сотрудники территориального органа и представители УГИБДД регионального МВД.

Инспектор отдела ДПС майор полиции Мухамед-Али Мейриев довел до собравшихся статистику дорожно-транспортных происшествий, затронул вопросы профилактики аварийности и актуальные требования действующего законодательства, а также разъяснил некоторые вопросы в сфере правового регулирования правил дорожного движения.

Выступая перед собравшимися Буружев подчеркнул, что гораздо легче учесть все факторы риска и поддерживать высокий уровень дорожно-транспортной дисциплины, чем преодолевать последствия происшествий.

«Для этого мы регулярно проводим совместные профилактические мероприятия, и именно с этой целью я призываю вас и вверенный вам личный состав неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — отметил руководитель республиканской Росгвардии.

В продолжение конференции начальник штаба территориального управления полковник Антон Зуев довел до присутствующих требования последних приказов и распоряжений, регламентирующих вопросы транспортной безопасности, а отделение военно-политической работы организовало просмотр учебного фильма соответствующей тематики.