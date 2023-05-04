«Ростелеком» создаст центр компетенций для цифровизации компаний нефтегазовой отрасли

0

«Ростелеком» консолидировал 100% долей в ООО «ИНФОРМ», представляющем телекоммуникационный бизнес группы «ЛУКОЙЛ». Выкуп оставшейся после первого этапа сделки доли (49,9%) обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит «Ростелекому» развивать проекты в нефтегазовой сфере.

Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, который создается на базе компании «ИНФОРМ» будет доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление максимально полной продуктовой линейки современных телеком- и ИТ-сервисов.

«Приобретаемый телекоммуникационный бизнес — привлекательный для «Ростелекома» актив, поскольку дает возможность эффективнее обслуживать подразделения группы «ЛУКОЙЛ» и дополнительно предлагать заказчику весь спектр цифровых продуктов. Кроме того, синергия, которая возникает от объединения отраслевой экспертизы партнера с нашей мощной инфраструктурой, открывает новые возможности для заказчиков «Ростелекома» в нефтегазовой отрасли. Мы готовы предложить самые востребованные технологии и комплексные решения для бизнеса, в том числе используя сервисную модель оказания услуг», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома».

Реклама | ПАО Ростелеком | 2Vtzqw9Wq9r

 

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Двух девушек похитили в Ингушетии для женитьбы
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новых форматах
Глава Ингушетии принял участие в пленарной сессии первой Кавказской инвестиционной выставки
Минздрав Ингушетии держит на особом контроле вопрос лечения пострадавшей девочки из Малгобека
Правоохранители Ингушетии провели профилактическую беседу с жителями Назрани
В Ингушетии проверили деятельность единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов
Ингушские юнармейцы принимают участие в онлайн-акции ко Дню городов воинской славы
Председатель Коммолодежи Ингушетии выдвинул предложения на Кавказской инвестиционной выставке
Представители технопарка «Кванториум» из Ингушетии приняли участие в фестивале «От винта»
Креативные жители Ингушетии могут стать участниками шоу «Лицо кавказской национальности»
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по технике канзаши ко Дню Победы

Главное

Яндекс.Метрика

 