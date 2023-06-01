Приятную новость подчиненным сообщил руководитель Ингушского УФАС России Батыр Точиев.

— Коллеги, поздравляю вас, мы в числе лучших территориальных органов, — обратился он к коллективу. — Благодарю всех за проделанную работу. Вместе с тем мы должны понимать, что расслабляться нельзя, перед нами стоят вызовы, предстоит усилить работу по защите интересов наших граждан.

Точиев отметил, что последнее время оказалось сложным не только для антимонопольщиков республики, но и для всей страны. Напряженная обстановка в мире, многочисленные законодательные изменения, новые ухищрения и методы обхода рамок законов, что придумывают нарушители — всё это и другое, по его словам, накладывает свой отпечаток на работу коллектива, заставляя мобилизовать силы.

Подчеркнул Точиев и заслуги журналистов республики в формировании позитивного имиджа Ингушского УФАС, опосредованно влияющего на его хорошие результаты.

— Хотелось бы выразить особую признательность двум крупнейшим газетам республики — «Ингушетии» и «Сердало», которые являются нашими надежными друзьями в деле адвокатирования конкуренции, — сказал Точиев. — Донести до понимания людей легко и просто сложный антимонопольный язык — задача не из лёгких, но представители СМИ справляются с этим блестяще.