Видный общественно-политический деятель нашей республики, театровед, журналист Бек Вагапович Абадиев к своему призванию шел долгим и трудным путем. Он был не просто заслуженным человеком и незаменимым специалистом в нескольких областях. Для Абадиева служение Отечеству, народу, искусству было не простой и привычной декларацией, а смыслом жизни, сущностным, внутренним содержанием на протяжении всей его жизни. Он многое сделал, но многого и не успел, хотя задумки и планы у этого человека были грандиозные. Так обычно бывает с деятельными, творческими людьми, когда судьба идет вразрез с человеческими предположениями.

Помнится, когда не стало Бека Вагаповича, газеты и другие средства массовой информации нашей республики не ограничились дежурным некрологом по случаю его кончины, а говорили и писали о нём, как о знатном и благородном человеке, так много сделавшем для своего народа.

Родился Б. В. Абадиев 1 июля 1938 года в селе Насыр-Корт. Когда ему было три года, внезапно умерла мама, и отец женился во второй раз. С болью в душе он часами мог рассказывать, какой ужас им пришлось испытать на бескрайних просторах холодного Казахстана, куда перед окончанием Великой Отечественной войны были сосланы целые народы с Северного Кавказа. Будучи уже юношей, Бек, как только власти в 1956 году разрешили возвращаться на родину, один, без родителей, приехал в свой родной Насыр-Корт. Позже он рассказывал, что это был его самый первый, может быть и отчаянный, но уверенно сделанный самостоятельный шаг.

Судьбу свою он определил в 1960 году, когда поступил на театроведческий факультет знаменитого Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Во время учебы любовь к искусству у молодого человека становилась все сильнее, а учебное заведение стало благоприятной почвой для развития таланта. И после окончания института Бек Абадиев думал только о том, чтобы у нашего народа был и свой театр, и свои артисты, и свои режиссеры. О себе он думал в последнюю очередь. Он сам не хотел возвыситься, купаться в славе, но хотел, чтобы ингушским артистам и режиссерам рукоплескал весь мир! Ведь тогда даже театра своего у нашего народа не было, а об отдельной республике и мечтать не приходилось. Но такие вещи, как известно, сами по себе не появляются: необходимо было приложить огромные усилия, чтобы ингушская культура в полном смысле этого слова показала себя и вышла из тесных задворок и подворотен. И Бек Абадиев наравне с другими общественными деятелями нашей республики не пожалел для этого ни сил, ни энергии, ни даже собственной жизни.

Много сил потратил Бек Абадиев после окончания института для создания в Грозном театра кукол, потому что такой театр тоже относился к числу непрестижных направлений культуры. Но вскоре его детище заработало, и он стал его руководителем. В конце 60-х годов Бек Вагапович создал при театре ингушскую труппу, хотя многие деятели культуры противились этому. Эта труппа стала предшественником нынешнего Ингушского театра кукол, переименованного в Республиканский театр юного зрителя, который на сегодняшний день является одним из самых деятельных театральных коллективов Ингушетии.

Благодаря Б. В. Абадиеву в репертуар театра были включены пьесы на ингушском языке и регулярно проходили гастроли в сёлах, где проживали ингуши. Его первая постановка «Маленький джигит» на ингушском языке имела колоссальный успех. Абадиев набрал молодых актёров, которые сегодня составляют костяк ТЮЗа. Они вспоминают, что Бек Вагапович тонко чувствовал среду, актуальность темы и создавал пьесы на злобу дня.

Плодотворная организаторская деятельность Б. В. Абадиева прервалась в 1973 году за участие в общенациональном митинге, где народ требовал восстановления конституционных и гражданских прав: он был исключен из рядов КПСС и уволен с должности директора театра. Но даже в те очень сложные годы Беку Абадиеву было важно находиться в гуще культурных событий республики.

В 1981 году его восстанавливают в партии, и он вновь возвращается в искусство. Организовав для самых маленьких зрителей отдельный ингушский блок, Бек Вагапович вскоре занялся и укреплением позиции ингушской труппы в Чечено-Ингушском драмтеатре имени Х. Нурадилова, из которого потом сформировался нынешний Ингушский драмтеатр имени И. Базоркина. Долгие годы отдал Бек Абадиев и Русскому драмтеатру имени М. Лермонтова. Здесь он почти пятнадцать лет заведовал литературной частью и сделал за это время очень много полезных вещей для культурного развития нашего края.

Несмотря на то, что когда-то в юности между журналистикой и театром Бек Вагапович выбрал второе, не удержался он и от пристрастия писать: долго и плодотворно работал корреспондентом и заведующим отделом газеты «Сердало» и часто печатался в других республиканских изданиях. Помня о своей главной профессии, он очень активно выступал в печати по вопросам театральной жизни республики, живо и со знанием дела писал отзывы о тех или иных премьерах театра. Его рецензии отличались профессионализмом подхода, освещали постановку со всех точек зрения: от рядового зрителя до театрального критика.

За организационное умение сплотить коллектив и нацелить его на выполнение поставленных задач Министерство культуры ЧИАССР в середине 80-х приняло решение о назначении Б. В. Абадиева директором Республиканского музея изобразительных искусств имени П. Захарова в Грозном. Пять лет жизни отдал Бек Вагапович этому музею, но так называемая контртеррористическая операция прервала монотонную деятельность этого учреждения, чтобы потом дотла уничтожить его бомбами и артиллерийскими снарядами, а ценнейшие экспонаты разграбить или сжечь. Бек Вагапович с болью в сердце оставил любимое дело и город, в котором прошли самые лучшие годы его жизни, и в 1993 году вместе с семьей переехал в только что образованную Ингушетию, где вначале его знания и опыт оставались невостребованными. Но вскоре появился просвет, и какое-то время он был директором Ингушского республиканского музея краеведения имени Т. Мальсагова. Направляя всю деятельность сотрудников музея на поисковую исследовательскую деятельность по сбору материалов и документов об участниках ВОВ, содействовал тому, чтобы художники Ингушетии написали портреты политических деятелей из ингушей, стоящих у истоков развития государственности, культуры народа.

Будучи настоящим патриотом своего народа, Бек Абадиев стал активным борцом за правое дело и достойным последователем судьбоносных шагов наших дедов и отцов. В тот момент, когда решалась судьба ингушского народа и вопрос о национальном самоопределении стал главенствующим, Б. В. Абадиев принимает самое активное участие в подготовке и проведении II съезда ингушского народа и вместе с супругой, известной журналисткой Хавой Абадиевой, входит в состав оргкомитета по восстановлению автономии Ингушетии.

После ухода на заслуженный отдых при совершенно случайных обстоятельствах Беку Абадиеву предложили стать директором Музея истории МВД Ингушетии, который нужно было создавать, как говорится, с нуля. Этот музей сегодня является богатым хранилищем истории Министерства внутренних дел Ингушетии, а тогда, в пору становления нашей республики, здесь не было буквально ничего. И в том, что одна из элитных единиц силовых структур сегодня располагает таким большим собранием уникальных экспонатов, во многом заслуга Бека Абадиева. В итоге Бек Вагапович собрал уникальные материалы о сотрудниках милиции, начиная с 1784 года — с даты, когда была создана Иррегулярная милиция для охраны Владикавказской крепости и защиты всех ингушских плоскостных сел.

Сегодня благодаря стараниям Б. Абадиева в музее истории МВД РИ имеются уникальные экспонаты и полная информация, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся сыновей ингушского народа: Эльберда Нальгиева, Бунухо Базоркина, Асламбека Маматиева, Сосламбека Бекбузарова, Саварбека Мальсагова и др. Здесь также хранится мундир Магомеда Ханиева, старейшего милиционера 50-х годов двадцатого столетия, и очень интересная и поучительная история жизни градоначальника города Баку Гуды Гудиева. На базе этих и других материалов Беком Абадиевым в 2007 году была издана книга «Достойные сыны Отечества».

Известно, что Бек Вагапович гордился своим происхождением и боготворил ингушскую культуру, уважал традиции и обычаи нашего народа в прошлом и настоящем. Он всю жизнь только и занимался тем, что собирал материалы по истории Ингушетии, потому как ему, настоящему патриоту своего народа, безумно было интересно, как жили и чем довольствовались ингуши в старину. Также примечательной чертой его характера было то, что он охотно делился имеющимся у него архивным богатством. Примечательным является и то, что, в отличие от некоторых, он никогда не кичился своими заслугами и не требовал каких-то хвалебных речей и почестей в свой адрес.

«Мой муж искренне и без халтуры делал любую работу, и человеком он был честным, прямым и откровенным, — вспоминает Хава Абадиева, которая хорошо помнит о внутренних переживаниях своего спутника, когда он уже не мог долго сидеть и работать над бумагами. — Бек Вагапович думал, говорил и писал о своем народе. Какие бы темы он ни поднимал в своих публикациях: о горной Ингушетии, ветеранах ВОВ, героях Первой мировой войны, о тех, кто стоял на страже правопорядка, — для него всегда главной оставалась тема людей, лишенных возможности проживать на земле своих отцов. Об этом он думал, говорил и писал. И всё, что он делал, получалось мастерски и профессионально.

Находясь дома после ухода из Музея МВД, он какое-то время ещё мог работать над книгами, статьями и потом долго обсуждать прочитанное с друзьями и коллегами по культуре, с которыми он любил встречаться. Когда Бек был жив, наш дом всегда был полон гостей, потому что люди чувствовали нашу привязанность к ним и с удовольствием приходили посидеть, поговорить, ведь мой муж был очень интересным собеседником и мудрым советчиком. Но когда ему было невмоготу, мы старались не утомлять его, хотя до последней минуты надеялись, что он поправится и найдет в себе силы жить и радовать нас дальше».

Бек Абадиев ушел из жизни 13 сентября 2015 года. Можно с уверенностью сказать, что Бек Вагапович Абадиев оставил за собой яркий след и хорошие впечатления, и поэтому он навсегда останется в памяти народа.