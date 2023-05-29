Родной язык

В республике подвели итоги проекта «Алап»

Школы и детские сады Ингушетии получат обучающие плакаты на ингушском языке

0
Члены КПЦ «Ираз» и клуба «Хоза мотт»

С начала года женской организацией «Ираз» реализовывался проект по сохранению и популяризации родного языка «Алап», в рамках которого для студентов ИнгГУ, обучающихся по специальности «Ингушский язык и ингушская литература», были организованы встречи с известными сподвижниками родного языка, читались лекции, проводились практические занятия.

Живой и познавательной стала встреча с успешным ИТ-специалистом Хадисом Костоевым, который рассказал собравшимся о проектах команды Intenzibne в сфере родного языка и культуры и о различных сферах поддержки общественных проектов.

Своим опытом преподавания родного языка с акцентом на разговорную речь поделилась и Хяди Даурбекова, старший преподаватель кафедры ингушской литературы и фольклора, общественный деятель, предприниматель. Молодой специалист поделилась своими методиками и разработками в данном направлении со студентами.

В ходе практических занятий молодые люди записывали детские видео на родном языке для их дальнейшего распространения в Сети, а также учились работе с различным оборудованием по созданию развивающих материалов на родном языке.

Кульминационной частью проекта «Алап» стала разработка и издание развивающих плакатов на ингушском языке. По итогам проекта было создано 4 макета обучающих пособий по 4 тематикам: ингушский алфавит, счет, цвета, окружающий мир. 2 тысячи отпечатанных экземпляров формата А2 были переданы в Министерство образования и науки Республики Ингушетия для их дальнейшего распространения в школах и детских садах региона на безвозмездной основе.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия при софинансировании Фонда президентских грантов.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии пожелал юнармейцам новых побед
Более 1,4 тыс. грузовиков проверили инспекторы Госавтонадзора по Ингушетии
В Ингушетии состоялся конкурс чтецов памяти поэта Али Хашагульгова
Прокуратура проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в Ингушетии
Ребенок и взрослый пострадали в Ингушетии после хлопка газа
Восемь новых специальностей введут этой осенью в Ингушском госуниверситете
В Малгобекском районе Ингушетии прогнозируется высокий уровень пожароопасности
В Ингушетии около 500 человек пройдут курсы переобучения в 2023 году
Глава Ингушетии поздравил пограничников с профессиональным праздником
Правоохранители Ингушетии проводят встречи с молодежью по профилактике экстремизма
Работник карьероуправления Ингушетии оштрафован за присвоение денег предприятия

Главное

Яндекс.Метрика

 