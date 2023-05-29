Живой и познавательной стала встреча с успешным ИТ-специалистом Хадисом Костоевым, который рассказал собравшимся о проектах команды Intenzibne в сфере родного языка и культуры и о различных сферах поддержки общественных проектов.

Своим опытом преподавания родного языка с акцентом на разговорную речь поделилась и Хяди Даурбекова, старший преподаватель кафедры ингушской литературы и фольклора, общественный деятель, предприниматель. Молодой специалист поделилась своими методиками и разработками в данном направлении со студентами.

В ходе практических занятий молодые люди записывали детские видео на родном языке для их дальнейшего распространения в Сети, а также учились работе с различным оборудованием по созданию развивающих материалов на родном языке.

Кульминационной частью проекта «Алап» стала разработка и издание развивающих плакатов на ингушском языке. По итогам проекта было создано 4 макета обучающих пособий по 4 тематикам: ингушский алфавит, счет, цвета, окружающий мир. 2 тысячи отпечатанных экземпляров формата А2 были переданы в Министерство образования и науки Республики Ингушетия для их дальнейшего распространения в школах и детских садах региона на безвозмездной основе.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия при софинансировании Фонда президентских грантов.