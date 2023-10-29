По этому случаю, начальник управления генерал-майор полиции Микаил Буружев обратился к личному составу подразделения с поздравлениями и пожеланиями успехов в служебной деятельности.

«Сложно переоценить значение вневедомственной охраны в структуре ведомства, особенно с учетом времени ее существования и эффективности, продемонстрированной за эти годы. Оперативность реагирования на тревожные сигналы, качество оказываемых охранных услуг, стабильные результаты и доверие к службе со стороны граждан Ингушетии — это ваша заслуга» — сказал он.

В завершение мероприятия отличившихся сотрудников наградили благодарностями и ценными подарками.

Напомним, 29 октября 1952 года Совет Министров Советского Союза принял постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». День принятия этого постановления и считается днём рождения вневедомственной охраны.

Сегодня, в компетенцию сотрудников вневедомственной охраны входит обеспечение безопасности стратегических объектов государства, имущества различных форм собственности. Кроме того, в их обязанности входит мониторинг систем сигнализации, реагирование на звонки и обращения граждан.