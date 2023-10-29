Они оперативно реагируют на тревожные сигналы
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Ингушетии отметили профессиональный праздник
Сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии отметили 71-ю годовщину со дня образования ведомства. Торжественное мероприятие прошло в региональном управлении вневедомственной охраны.
По этому случаю, начальник управления генерал-майор полиции Микаил Буружев обратился к личному составу подразделения с поздравлениями и пожеланиями успехов в служебной деятельности.
«Сложно переоценить значение вневедомственной охраны в структуре ведомства, особенно с учетом времени ее существования и эффективности, продемонстрированной за эти годы. Оперативность реагирования на тревожные сигналы, качество оказываемых охранных услуг, стабильные результаты и доверие к службе со стороны граждан Ингушетии — это ваша заслуга» — сказал он.
В завершение мероприятия отличившихся сотрудников наградили благодарностями и ценными подарками.
Напомним, 29 октября 1952 года Совет Министров Советского Союза принял постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». День принятия этого постановления и считается днём рождения вневедомственной охраны.
Сегодня, в компетенцию сотрудников вневедомственной охраны входит обеспечение безопасности стратегических объектов государства, имущества различных форм собственности. Кроме того, в их обязанности входит мониторинг систем сигнализации, реагирование на звонки и обращения граждан.