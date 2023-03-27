Современные мамы в разы реже прибегают к такому способу уложить малыша спать. В то время как колыбельные несут в себе огромную пользу для малышей.

20 марта в Магасе в главном корпусе Ингушского государственного университета прошло мероприятие, посвященное данной теме.

Организатором выступила женская общественная организация «Ираз» совместно со студентами, обучающимися по специальности «Ингушский язык и ингушская литература». Молодые люди активно занимаются популяризацией родного языка, создав при вузе клуб ингушского языка «Хоза Мотт».

Главным гостем программы стала Савда Костоева — режиссер-документалист. Летом прошлого года девушка сняла фильм об ингушских старинных колыбельных песнях по мотивам книги Ильяса Матиева «Г1алг1ай ага иллеш».

Выпускница Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова рассказала студентам о том, что ее подвигло на съемки данного фильма, продемонстрировав фотокадры из фильма.

Активистки клуба ингушского языка «Хоза Мотт» также продемонстрировали молодому талантливому режиссеру свою работу — видеоролик с исполнением ингушской колыбельной, созданный при поддержке Ильяса Матиева. Девушки поставили перед собой цель записать национальные колыбельные на родном языке для бесплатного распространения их среди населения.

Участницы встречи отметили, что колыбельные не только действуют на ребенка успокаивающе, защищая психику детей от тревожности, но и знакомят их с окружающим миром. Отдельное внимание было уделено значению колыбельных на родном языке.

«Матери во все времена пели колыбельные. Но в последнее время таких матерей становится все меньше», — говорит Заида Муталиева, руководитель клуба «Хоза Мотт». — Главный смысл колыбельных — пожелание благого ребенку. Еще одна их функция — обучение родному языку, так как ребенок легче выучит тот язык, который слышит сызмальства. Наши колыбельные несложные, но даже если там только два слова «ложись, засыпай», и если их выучит ребенок на своем родном языке, это большое счастье».

Савда Костоева высоко оценила работу студенток, пожелав успехов в деле сохранения родного языка.

«Ингушские женщины всегда были прекрасными матерями. И сегодня они также стремятся дать лучшее своим детям. Если донести до них важность исполнения колыбельных на родном языке своим малышам, уверены, что они подхватят эту идею и в скором времени воплотят в жизнь», — отметила Мадина Оздоева, соучредитель КПЦ «Ираз».

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Клуб ингушского языка Алап» при поддержке Миннаца РИ и Фонда президентских грантов.