ВОВ-78

Судьба, выкованная войной

Султан Беков — уроженец Ингушетии в ВОВ

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Беков Султан Мажитович

Во все времена оставались неизменными такие понятия, как честь, совесть, благородство, патриотизм. Просматривая исторические папки, хранящиеся в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова, лишний раз убеждаешься в этом. Материалы, собранные здесь, более полно и исторически правдиво отображают боевую деятельность и жизнь наших соотечественников.

Самоотверженная борьба героев, отдавших свои жизни для счастья будущих поколений, является живым олицетворением высокой моральной стойкости и патриотизма. Для сегодняшней молодёжи их подвиг должен служить примером того, как надо любить свою Родину, отстаивать её независимость и свободу. Помочь воспитанию нашей молодёжи в духе патриотизма — задача настоящего дня.

Сегодня я хочу поведать нашему читателю историю человека, который прожил на этой земле всего лишь двадцать пять лет, но чьё имя вписано в яркую страницу истории Великой Отечественной войны.

Султан Мажитович Беков, 1920 года рождения, уроженец села Верхние Ачалуки Малгобекского района, член КПСС с 1942 года. В 1939 году он поступает в Орджоникидзевское пехотное училище и заканчивает как раз в то время, когда начинается Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года... Огнём и кровью вписана в историю эта дата. Как один, все поднялись тогда на защиту Отечества от фашизма. В грозный для Родины час с невиданной силой проявились лучшие черты народного характера — беззаветное мужество и отвага, умение противостоять любым испытаниям и трудностям, самоотверженная готовность отдать все силы и даже жизнь для победы над врагом.

Не остаётся в стороне и Султан Беков. Он с первых же дней войны уходит на фронт. В личном блокноте С. Бекова есть слова Н. Островского, которые стали девизом его жизни. «Самое дорогое у человека — это жизнь, она даётся ему один раз и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы умирая, мог сказать: «Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

В первый же год войны его назначают командиром роты 962-го стрелкового полка, затем он командует батальоном 296-й стрелковой дивизии. Эта трудная, ни на что не похожая война требовала особой стойкости, нечеловеческой выносливости. Султан Беков учил своих бойцов быть смелыми, вселяя в них уверенность в завтрашнем дне, пламенно верить в победу. И это позволило во многих боевых операциях переламывать фашистов морально.

Он много думал о жизни, о людях. В этом убеждаемся, просматривая его записи, сделанные в блокноте. Вот что он пишет о человеке, видимо, опираясь на свои наблюдения о зверствах, чинимых фашистами. «Человек, по всему, принадлежит к животным. Он входит в отдел позвоночных, включая млекопитающих, в отряд приматов, и составляет в этом отряде особое семейство». Он не был сторонним наблюдателем, он видел жизнь воочию, со всеми её сторонами.

Военная дорога забрасывает его на Юго-Западный, Южный, Воронежский, Степной фронта. И где бы ни приходилось воевать, он честно выполняет свой долг перед Отчизной, проявляя мужество и отвагу.

Султан Беков не падал духом даже в очень сложной обстановке. Рассудительный, он, несмотря на свою молодость, находил нужные подбадривающие слова для бойцов. Не раз ему приходилось участвовать в жестоких схватках с противником, смотреть смерти в глаза. Но храбрость и ловкость всегда брали верх. Да, на фронте он научился ненавидеть врага и сурово карать его за издевательства, чинимые над людьми.

26 августа 1941 года Султан Беков получает ранение при выполнении боевой операции. После излечения в госпитале его направляют на учёбу в Краснознамённую ордена Ленина академию имени Фрунзе. По завершении учёбы он вновь становится в строй, в ноябре 1943 года С. Беков получает звание капитана и отправляется на Воронежский фронт командиром учебного батальона. В мае 1943 года его назначают заместителем командира 285-го гвардейского стрелкового полка по строевой части и начальником штаба того же полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии, сражавшейся в составе Степного фронта.

За умелое руководство войсками на фронте, мужество и отвагу С. М. Беков награждается орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

25 июля 1943 года С. Бекова вновь тяжело ранят в сражении. В тяжелом состоянии его отправляют на лечение в госпиталь. Врачи делают всё возможное, чтобы он крепко встал на ноги, но здоровье восстановить им не удаётся. Вскоре Султана Бекова увольняют в запас. После госпиталя, в начале 1944 года, он прибывает в родной край. Когда поезд остановился на железнодорожной станции Назрань, последним на перрон сошёл на костылях Султан Мажитович Беков. Несмотря на столь властный, решительный характер, он не смог сдержать слёз, расставаясь с друзьями. Они много места занимали в его жизни. Поезд тронулся, а он стоял и долго смотрел вслед уходящему поезду, пока за поворотом не скрылся последний вагон... А через несколько недель, 23 февраля 1944 года, капитана С. М. Бекова вместе со всеми ингушами как «врага народа» депортируют в Казахстан.

Так и не оправившись от телесных и душевных ран, от огромной обиды за свой народ, который подвергся несправедливому унижению, он оставляет этот мир в 1945 году, перестаёт биться горячее сердце патриота, воина. Он отдал свою жизнь за счастье народов, за будущее потомков.

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