Руководитель субъекта отметил важность дальнейшего усиления деятельности по совершенствованию системы учета земель.

«Особенно нужно уделить внимание собираемости арендных платежей и оформлению участков. На регулярной основе информируйте арендаторов о необходимости своевременного внесения платы и погашения имеющихся задолженностей, а также о последствиях нарушения условий договора и земельного кодекса. Разговаривайте с людьми, объясняйте, они охотно будут соблюдать свои обязательства, если исполнительная власть покажет им пример и будет выполнять свои», — заявил Калиматов.

По данным Министерства имущественных и земельных отношений региона, в рамках оказания государственной услуги по предоставлению земельных участков в арендное пользование в 2022 году к ним на рассмотрение поступило более 300 заявлений.

По результатам изучения данных ведомством заключено 97 договоров аренды земельных участков: 43 — в целях сельскохозяйственного использования, 27 — для размещения объектов предпринимательства, 9 контрактов с собственниками объектов недвижимости и 5 — под строительство объектов связи.

В отношении 13 земельных участков заявителям выданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления, 27 обращений находятся на стадии рассмотрения. По остальным приняты решения об отказе, основными причинами которых являются: наличие прав третьих лиц на испрашиваемые территории, несоответствие цели ее использования виду разрешенной, отсутствие уточненных границ земельного участка, несоответствие схемы расположения требованиям законодательства.

По состоянию на 1 августа 2022 года в бюджет республики поступило 37,4 млн руб. За аналогичный период прошлого года сумма составляла 9 млн руб. При этом 15, 2 млн руб. — за аренду земельных участков, находящихся в республиканской собственности.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов государственных унитарных предприятий, в текущем году составляют 3,5 млн руб., в аналогичный период прошлого года — 5 тыс. 200 руб.

В целях соблюдения обязательного порядка досудебного урегулирования споров, должникам направлено 167 претензионных писем с требованием погашения. В случае неуплаты задолженности в двухнедельный срок с момента получения уведомления взыскание производится в судебном порядке.

В части осуществления претензионно-исковой работы в судебные инстанции направлено 39 заявлений о взыскании задолженности по арендной плате на общую сумму более 29,6 млн руб., взыскано по 10 делам на общую сумму 5,6 млн руб.

Минимуществом Ингушетии также проводится работа по формированию земельных участков. Так, в текущем году министерством принято 1521 распоряжение об утверждении схемы их расположения, в отношении 18 земельных участков проведена работа по исправлению реестровой ошибки и уточнению границ, вынесено 6 решений о разделе земельных участков.

Также в текущем году проведено 6 плановых и 55 внеплановых проверок для осуществления контроля за сохранностью и применению по целевому назначению имущества, находящегося в собственности субъекта. Специалистами обнаружены случаи отсутствия правоустанавливающих документов, изъяты из самовольного использования территории площадью 104 га в Насыр-Кортском административном округе города Назрани (предоставлен в арендное пользование ГУП «Назрановское»), а также в сельском поселении Сагопши Малгобекского муниципального района (передан в арендное пользование ООО «Молоко Ингушетии»).

Кроме того, выявлены нарушения нецелевого использования земельных участков. В адрес 19 арендаторов государственного имущества направлены уведомления об устранении нарушений использования земельных участков. В судебные инстанции направлены материалы о расторжении договоров в отношении 20 арендаторов.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения.