С целью повышения информированности населения о важности профилактики этой болезни сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут в эти дни тематические занятия и семинары для учащихся школ и вузов нашего региона. Кроме того, волонтеры центра активизируют работу по распространению информационного материала в виде буклетов и брошюр.

О факторах риска, способствующих возникновению пневмонии, газете «Ингушетия» рассказала врач центра Амина Кокурхаева.

— Одними из самых распространенных заболеваний в современной медицине являются болезни органов дыхания, — напоминает она. — К этой группе относят острые респираторные вирусные инфекции. Почти каждый из нас может раз в год перенести ОРВИ. К заболеваниям органов дыхания относятся хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмония и многие другие недуги подобного рода.

Пневмония — это серьезное заболевание легких, обычно вызванное бактериями или вирусами. Одной из наиболее распространенных причин бактериальной пневмонии у детей и взрослых является пневмококк. Такое состояние может возникнуть не только у детей, но и у пожилых людей, а также у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, у курильщиков и у тех, кто страдает от легочных заболеваний и имеет ослабленный иммунитет.

Кокурхаева подчеркнула, что только врач может поставить диагноз «пневмония», поэтому при подозрении на это заболевание необходимо немедленно обратиться к врачу.

— Пневмонию можно предотвратить с помощью иммунизации, правильного питания и устранение факторов риска в окружающей среде, — продолжила собеседница. — Важное значение для повышения защитных сил организма имеют полноценное питание, физические упражнения и дыхательная гимнастика. Регулярные дыхательные упражнения позволяют значительно улучшить вентиляцию легких, облегчить контроль за дыханием, укрепить дыхательную систему и устранить риск застоя мокроты, так как скопившаяся мокрота регулярно отхаркивается. Для снижения риска развития пневмонии нужно отказаться от вредных привычек.

Необходимо также проводить мероприятия по борьбе с экологическими факторами, такими как загрязнение воздуха в помещении и улучшение гигиены в перенаселенных домах. Большинство имеют естественные защитные силы организма для борьбы с инфекцией, однако люди с ослабленным иммунитетом подвержены повышенному риску развитию пневмонии.