Власти Назрани провели профилактические мероприятия, связанные с купальным сезоном

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, специалисты рассказали гражданам, что одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. Дети, оставшиеся без контроля, зачастую сталкиваются с переохлаждением тела, судорогами, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.

«Проводя время на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности», — подчеркнули спасатели.

Кроме того, специалисты поведали о том, что чаще всего гибель людей на воде случается по вине самих утопающих, в результате легкомыслия, переоценки сил и возможностей. В результате неосознанных, спонтанных действий возникает паника и сковывающий человека страх.