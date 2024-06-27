Власти Назрани провели профилактические мероприятия, связанные с купальным сезоном

Отдел ГО и ЧС мэрии Назрани провел разъяснительную работу, связанную с купальным сезоном, с вручением памяток на городском пруду.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, специалисты рассказали гражданам, что одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. Дети, оставшиеся без контроля, зачастую сталкиваются с переохлаждением тела, судорогами, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.
«Проводя время на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности», — подчеркнули спасатели.
Кроме того, специалисты поведали о том, что чаще всего гибель людей на воде случается по вине самих утопающих, в результате легкомыслия, переоценки сил и возможностей. В результате неосознанных, спонтанных действий возникает паника и сковывающий человека страх.