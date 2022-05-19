Льянов отметил, что в 2021 году в Ингушетии запущена масштабная программа полной модернизации системы газоснабжения региона, реализация которой затронет все муниципальные образования субъекта.

В качестве основных инфраструктурных объектов отмечается работа по газопроводу-связке между газораспределительной станцией «Назрань-2» и ГРС «Кантышево», а также по межпоселковому газопроводу к горному детскому оздоровительному лагерю. Строительство новых сетей позволит восполнить потребность в газе в расширяющихся населенных пунктах и ликвидировать данную проблему.

Относительно догазификации в регионе было озвучено, что с прошлого года Ингушетия начала реализацию программы, рассчитанной до 2023 года, по бесплатному подведению газа к земельным участкам домов жителей в газифицированных населенных пунктах. На сегодняшний день уровень газификации в Ингушетии составляет свыше 85%.

Вместе с тем такие темпы реализации программы социальной догазификации недостаточно высоки. Отставание объясняется отсутствием у заявителей правоустанавливающих документов, подтверждающих регистрацию объектов строительства. Кроме того, неготовность газового оборудования внутри участков и домов к приему газа также тормозит темпы догазификации.

Напомним, что вопрос догазификации в населенных пунктах Ингушетии взят на личный и постоянный контроль Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Острой проблемой в регионе остается вопрос платежной дисциплины населения. Так, за прошедший год газовиками региона выявлено 1 378 случаев самовольного подключения к газопроводу и несанкционированного отбора газа, ущерб от которых превысил 300 млн рублей.

Также стороны обсудили вопрос безопасной эксплуатации газового оборудования, проблемы которой также намереваются решить в ходе реализации программы, поэтапно проводя проверку уже существующей инфраструктуры.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки газа всем категориям потребителей республики. С середины марта этого года региональную компанию возглавляет Альберт Льянов.

Как сообщал Калиматов на совещании с участием зампредседателя правительства РФ Александра Новака в Магасе, в регионе реализуется план-график догазификации республики. В нынешнем году будут догазифицированы 677 домов, а в 2023 году газ бесплатно будет проведен в 3,2 тысячи домов.

По его словам, в Ингушетии действует региональный штаб по газификации региона, в котором вместе с представителями регионального правительства задействованы сотрудники компании «Газпром» и региональных филиалов «Газпром газораспределение Назрань» и «Газпром межрегионгаз Назрань».

В республике продолжается реконструкция многих элементов газового хозяйства, замена фрагментов газораспределительных сетей, установка индивидуальных приборов учета и другие работы. Модернизация системы газоснабжения в республике осуществляется поэтапно.

Вместе с тем, по словам Калиматова, несмотря на высокий процент газификации региона, остаются частные домовладения, к которым линия газоснабжения еще не подключена. Замедляют темпы газификации отсутствие у ряда граждан правоустанавливающих документов, регистрации объектов капитального строительства, техническая неготовность газового оборудования к приему газа.

Для успешного и скорого завершения работы по газификации в соответствии с принятым планом необходима активность жителей по подаче заявок.

Правительство республики совместно с муниципальными властями усиленно занимается вопросом оформления гражданами документов на дома и земельные участки, их отсутствие значительно замедляет газификацию на местах. Ранее началась модернизация абонентского отдела для максимально прозрачной работы с потребителями. Власти работают по данному направлению, активизируя информационную работу с потенциальными потребителями энергоресурсов.