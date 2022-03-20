В работе совещания приняли участие заместитель председателя комитета по образованию, культуре и информационной политике Батыр Хамхоев, председатель молодежного парламента Адам Аспиев и молодые парламентарии.

Молодежная политика, особенно сегодня, в это непростое время, является приоритетным направлением развития внутренней политики и государства в целом. В последние годы молодежная политика неоднократно доказывала свою эффективность. Это подтверждает развитие волонтерских движений, увеличение финансирования направлений молодежной политики, их расширения.

«Вместе с тем, необходимо расширить существующие меры социальной поддержки молодых людей, а также усилить парламентский контроль над уже реализуемыми мерами», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В ходе видеоконференции были обозначены основные проблемы в молодежной сфере. К ним относятся сложности трудоустройства, отсутствие развития студенческих средств массовой информации, развития молодежью сферы услуг в регионах.

«Только системное и профессиональное взаимодействие федеральных и региональных институтов, реализующих молодежную политику, позволит нам эффективно разрешать сложившиеся проблемы», — подчеркнул Метелев.

По итогам совещания участники отметили, что это не последнее обсуждение отмеченной темы.

«Важно создать единое правовое поле в сфере молодежной политики, в рамках которого могут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в этом направлении», — резюмировал Хамхоев.

В январе этого года в Народном собрании Ингушетии прошло первое заседание молодежного парламента республики. Избранные депутаты определились с кандидатурой председателя, его заместителей и решили другие важные вопросы для организации эффективной работы органа.

Выбрав председателя, депутаты определились с кандидатурами на посты заместителей председателя. Спикером они избрали Адама Аспиева, его заместителями стали Мустафа Гомкортиев и Урусхан Барханоев. Также были определены председатели, заместители и члены комитетов молодежного парламента.

Как отметил Аспиев, четвертый созыв молодежного парламента в своей работе планирует создать диалоговою площадку, где молодежь услышит действующая власть муниципального и регионального уровней. Опираться в работе молодые парламентарии будут на профильные комитеты законодательного собрания.

Молодежному парламенту республики в этом году исполняется 13 лет. За это время он не раз доказывал свою эффективность в законотворческих инициативах и социально значимых проектах.

Депутаты Народного собрания республики намерены всячески поддерживать своих коллег, которые хотят участвовать в законотворческом процессе и в общественной, производственной, экономической жизни родной республики. Молодые парламентарии принимали участие в молодежных волонтерских, добровольческих проектах, в органах молодежного самоуправления муниципальных образований. Они надеются, что общественная работа поможет им в дальнейшем стать специалистами в любой избранной сфере. Они многому научатся и многое успеют сделать для республики.