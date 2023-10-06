В настоящее время меняется облик улиц имени Ю. А. Гагарина и Партизанской благодаря совместной работе администрации муниципалитета, подрядчиков и горожан.

«Жителям должно быть, прежде всего, комфортно перемещаться по городу. Именно такую задачу мы видим в своей деятельности», — подчеркнул мэр Малгобека Мусса Галаев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, чтобы пространства максимально соответствовали запросам жителей, по каждому из них администрация города провела общественные обсуждения, на которых были определены основные проектные решения, функциональная наполняемость и пожелания в формировании нового облика.

Отмечается, что именно жители лучше всего знают, что необходимо благоустроить в их населенном пункте в первую очередь. Они видят позитивные результаты этого взаимодействия и поэтому активно участвуют в голосовании, влияют на развитие и преображение своего города. В рейтинговом голосовании в прошлом году приняло участие более 4 тысяч человек.

В эти дни процесс работ по благоустройству улицы Партизанской протяженностью 424 метра завершается. Там расположено более 80 жилых домов. Рабочие из подрядной организации ООО «Строй альянс» сначала поровняли дорожное полотно, тротуар и сделали отсыпку из песчано-гравийной смеси, а также устроили бордюрный камень. Затем был положен асфальт на дороге. Сейчас подходит к концу асфальтирование тротуара.

«Мы полностью на этой улице обустроили освещение, заканчиваем асфальтирование тротуара, ширина которого полтора метра. Остается установить дорожные знаки. На обеих улицах задействована бригада из 20 рабочих. Благоустроительные работы были начаты в марте текущего года», — сообщил генеральный директор компании Бекхан Альтемиров.

Раньше на этой улице асфальта не было. Жители своими силами уложили гравий. Такая дорога доставляла людям массу неудобств.

Аналогичные работы проводятся и на улице Гагарина протяженностью 440 метров, где расположено около 200 жилых домов. Обустройство выполнено пока только наполовину. По словам подрядчика, под асфальтирование полностью подготовлена проезжая часть, установлен бордюрный камень, подано освещение. Предстоит положить асфальт на дороге и тротуаре. Работы будут завершены в ближайшее время.

Благодаря инициированному Владимиром Путиным федеральному проекту «Формирование комфортной среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в Ингушетии с 2017 года, в Малгобеке уже который год вторую жизнь получают общественные и дворовые территории, парки и скверы.

«За это время благоустроены общественные территории 17 многоквартирных домов, улиц, парков, скверов. Уже проведено рейтинговое онлайн-голосование в текущем году на выбор общественных территорий в 2024 году. Планируется благоустроить семь улиц», — подчеркнул начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Малгобека Ибрагим Гандалоев.