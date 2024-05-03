В столице Ингушетии на месяц раньше завершится дорожное строительство на улице Чахкиева

«Дорожники не подвели — осталось немного времени, комфорт люди ощутят к концу мая», — подчеркнули в администрации муниципалитета.

Отмечается, что дорожный сезон 2024 для Магаса и для всей республики будет продуктивным. В столице, помимо ул. Чахкиева, также будет реконструирована и ул. Базоркина. А всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние будет приведено еще около 28 км автодорог.