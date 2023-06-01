Дети подготовили для гостей праздничную программу со стихотворениями, песнями и творческими постановками. Кроме того, родительский комитет и воспитанники детского сада Росгвардии обратились к педагогам со словами благодарности и выразили признательность за переданные знания и умения.

В свою очередь к ребятишкам обратился заместитель командира полка по военно-политической работе подполковник Александр Васильев.

— Дорогие наши дети, поздравляю вас с первым выпускным, — сказал он. — Надеемся, что со многими из вас мы встретимся в ведомственной школе, и эти годы будут для вас увлекательными и интересными. Получайте новые знания, покоряйте новые вершины, слушайтесь родителей, будьте их гордостью и воплощайте свои мечты в жизнь.

В завершение мероприятия заведующая детским садом «Солнышко» Мадина Бокова пожелала выпускникам доброго пути, успешной учебы, а также вручила дипломы о получении первой ступени дошкольного образования и памятные подарки.