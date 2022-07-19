Представители сферы торговли с древних времён занимали значимое место в общественной жизни многих стран и народов. Именно они одевали, обували, кормили своих соотечественников на протяжении тысячелетий и продолжают это делать в наши с вами дни. Даже Пророк наш (да приветствует его Аллах!) избрал путь, связанный с коммерческими делами, с юных лет путешествовал по миру, общаясь с купечеством. Он благословил мусульман на честные, лишенные обмана, жадности наживы торговые отношения между людьми.

Не таким легким, как у наших современников, был труд торговых работников в прошлые времена. Приходилось с большим риском сопровождать караваны, везущие товары разного пошиба. Порой вынуждены были обороняться от разбойничьих нападений, расплачиваясь ценой собственной жизни. Угроза смерти сопровождала их везде. Наглядным примером здесь может послужить «Повесть о Басарге», известная нам из древней русской литературы.

Но, как говорится, времена меняются. Довольно заметно преобразился этот промысел за последнее столетие и в нашей небольшой республике. Построены двух- и трехэтажные огромные магазины для всех видов товаров, со всеми необходимыми современными условиями. В мое детство большинство торговых точек Назрановского района находилось в очень скудных домах. Многие товары от передержки в сырых помещениях покрывались плесенью, портились из-за плохого отопления в зимний период. Сами продавцы целыми днями пребывали в холодных помещениях, стараясь держаться поближе к электрическим обогревателям. Честно сказать, и от них толку было мало. Часто приходилось болеть, лечиться, закрывать магазины. Делалось это во избежание более печальных последствий, вызываемых осложнениями различного характера.

Однако условия труда с годами менялись. Позже стали строить магазины с более прогрессивной начинкой, что давало возможность сохранить здоровье, обслужить покупателей на должном уровне. В этом плане многое изменилось в Назрановском районе после прихода нового председателя районного потребительского общества (райпо). Несмотря на свои молодые годы, Муса Хамидович Марзаганов быстро завоевал уважение среди подчинённых. А произошло это потому, что он имел хороший багаж знаний и практику по своему делу. Иначе говоря, он обладал высоким мастерством в управленческой работе.

За время его руководства в Назрани построили два крупных универмага. Один из них находился в здании нынешнего «Сельхозбанка», второй — в заводском районе, недалеко от пруда. Значительно изменилось обслуживание маленьких наших граждан, качественно по-новому заработали магазины детских товаров. Сократились вереницы очередей у хлебных и продуктовых магазинов. Труженикам полей, дояркам, рабочим заводов и фабрик товары подвозили прямо к рабочим местам, дабы не отрывать их от производства. С такой задачей хорошо справлялись водители автолавок — передвижных магазинов.

Особенно широко был известен среди работников сельского хозяйства водитель автолавки Ахмед Албогачиев. Также желанным гостем был во всех магазинах молочной продукции водитель бортового «газика», уроженец села Экажево Муса Точиев, доставлявший прямо с фермы парное молоко. В те годы бутылочного молока не существовало, возили в больших бидонах, именуемых в народе флягами. Таким же образом, разливая в банки, продавали и сметану.

Все торговые точки открывались и закрывались в определенное время, работали под их крышами люди, отмеченные особым благородством и красноречием, люди вежливые и внимательные к нуждам и требованиям покупателей. Многих из них я помню поимённо. Как хороших работников торговли, в районе знали братьев Мехти и Яраги Муталиевых, Мажита Измайлова, Радимхан Муталиеву, Хаву Арчакову, Лизу Барахоеву, Дауда и Марет Кодзоевых и многих других, всех не перечислить. Самым верным их помощником во всех хороших начинаниях был Муса Хамидович, знавший проблемы кооперации района, ежедневно решавший их не на словах, а на деле.

В каждом магазине висела в те времена «Книга жалоб», продавцы как огня боялись её. Никому не хотелось быть прописанным на её страницах в неприглядном виде, ощутить на себе критику недовольного покупателя. Особенно не хотелось попадать на глаза руководителю районного потребительского общества. Нет, не потому что боялись. Просто не хотелось краснеть перед человеком, который делает все возможное и невозможное, чтобы улучшить и облегчить их труд. Уважали Мусу Хамидовича даже люди значительно старше его. Поэтому и работа ладилась.

Отношениям между руководством и работниками районной кооперации можно было позавидовать. Очень редко слышан был шум и споры у дверей магазинов. Ни в чем не ущемлялись запросы покупателей. Сказать почему? Интересный факт. В то время почти все продавцы районных магазинов имели специальное образование торгового работника, полученное в училище или техникуме. Там они осваивали не только бухгалтерию, но и нормы поведения на рабочем месте. Нынче днем с огнём не сыщешь за прилавком человека с необходимым образованием для ведения торговли. Вот где корень зла. Отсюда и низкая культура обслуживания, обсчёт граждан, необоснованное завышение цен на некоторые товары, алчность, стремление к наживе и т. д., и т. п.

Муса родился в 1950 году прошлого столетия в Кокчетавской области Казахстана в семье Марзаганова Хамида Сосиевича и Экажевой Милетхан Ахмедовны. Когда нашему народу разрешили вернуться на историческую родину, мальчику было впору определиться в школу. Следовательно, школьное образование он получил после переезда в столицу республики Грозный. Учился Муса в школе № 38 поселка Калинина. Думаю, что хорошие педагоги были у нашего земляка. Тем не менее, замечу, что без стремления и желания самого учащегося даже академику не под силу научить ребёнка необходимым знаниям и навыкам. А Муса как раз таки хотел освоить науки всерьез. Я 25 лет проработал в школе, потому со всей уверенностью могу заявить: ребенок, хоть мало-мальски отнекивающийся от учебы, никогда успешно не окончит школу. У Мусы такой проблемы не было.

Как узнать, успешно он окончил её или нет? Дальнейший путь весьма явно покажет, чем он занимался сидя за школьной партой: лентяйничал или радел к учёбе. Если даже в аттестате ему «нарисуют» сплошные пятёрки, он всё равно далеко не пойдет.

Был у меня один ученик, не желавший учиться, более того не давал учиться своим одноклассникам, каждый раз срывая уроки, устраивая скандалы, драки со сверстниками. Когда учитель пожаловался на него, дядя мальчика сказал: «Вот посмотрите, какой аттестат я ему сделаю...» Говорить дальше на эту тему не очень-то хочется.

Муса же учился засучив рукава. Иначе он бы не смог поступить в такой вуз, как Московский институт народного хозяйства имени Г. Плеханова. И факультет он выбрал непростой, где нужно было в поте лица трудиться, чтобы освоить все азы будущей специальности. Очень хотелось ему стать хорошим экономистом. Задача была не из лёгких. И все же он справился с ней. В 1972 году Марзаганов успешно завершает учёбу и возвращается в родную республику.

Не успев приехать, ему предложили серьезную должность в аппарате республиканского потребительского союза Чечено-Ингушетии. Молодого человека назначили руководителем отдела спроса. Когда коллеги заслушали его первый отчет, председатель респотребсоюза Мамаев поинтересовался, говорят, кто составил такой грамотный и содержательный отчет. То есть годы, проведенные в престижном вузе, дали свои положительные результаты. Такому специалисту все двери были открыты. Дальше его ждали рост в карьере, любовь соотечественников, уважение среди коллег и подчиненных. Вскоре его назначают руководителем отдела кадров. Это был, как мне кажется, очень ответственный пост.

Не секрет, что работа продавца или заведующего магазином в те годы была очень востребована. Некоторые нечистые на руку товарищи стремились пролезть в эту сферу с одним только намерением: обогатиться, сорвать куш с бедного покупателя самыми разными путями. Вариантов сделать это было очень много. И здесь Муса Хамидович должен был стать своеобразным заслоном для таких хапуг и воришек, с чем он справился весьма неплохо.

Абуезит Евлоев, в свое время также работавший в данной организации, рассказал мне, какими качествами должен был обладать управленец в торговом деле. Если приложить его рассказ конкретно к деятельности Марзаганова, то Мусу можно было назвать честным, порядочным, знающим свою работу человеком. Неплохо справлялся с новыми обязанностями.

Но тут опять очередное назначение. Теперь столь принципиальному специалисту поручили возглавить самый трудный и ответственный участок. Решили сделать из него парторга. Следовательно, к этому времени он был уже членом существовавшей тогда партии коммунистов. «Почему трудный участок?» — спросите вы. Да потому, что все шишки летели на парторга. Чуть что, виновата партийная организация. Не доглядела, не одернула вовремя... Мало ли что могло случиться в такой большой организации, в которую входили сотни, тысячи торговых точек, начиная от границ Дагестана и кончая границами Грузии. Огромная территория! Теперь партийного боса стали побаиваться по довольно простой причине. Партийное взыскание было страшнее увольнения с должности. Уволенный мог устроиться в другом месте. А вот человека с партийным взысканием не каждый руководитель осмелился бы взять в свой коллектив.

После 7-8 лет работы в столице республики, Марзаганову предложили возглавить Назрановское райпо. Отослали на периферию. Нужна была крепкая и умелая рука, чтобы навести порядок в торговых делах трудного района, каким считался Назрановский. Было это в 1980 году. К этому времени Муса Хамидович был уже семейным. Его избранницей стала Эсет Ахмедовна Хамхоева, также выросшая в столичной среде. После кооперативного техникума она работала товароведом в одной из грозненских торговых баз. Не чужой, как говорится, человек в кооперации.

Трудно было на первых порах, но Муса справился с возложенной на него задачей. Потому его и послали в отдаленный от столицы район, зная, что ему под силу преобразить состояние дел даже в таком районе. Возвели новые магазины, которые позволили улучшить обслуживание населения. Торговые работники почувствовали явную пользу от прихода нового руководителя.

Под его началом Хава Арчакова (Картоева) 10 лет заведовала универмагом в заводском районе Назрани. С самого нашего возвращения из ссылки ей также поручали самые трудные участки. Ныне ей 86 лет, живёт она в селе Кантышево. Решил я спросить у неё, каким руководителем был Муса Хамидович. Связаться с ней мне помог её сын Магомед. По его словам, она многое не помнит, забыла, но все же сказала, что он был «хорошим человеком».

Эти коротких два слова на нашем национальном языке включают в себя все самые лучшие качества, которыми может обладать мужчина: благородство, правдивость, честность, справедливость, умение находить точки соприкосновения с людьми, знание избранного дела, в данном случае работы экономиста. Именно так нужно понимать мнение Хавы Арчаковой о своем бывшем руководителе.

В годы его работы в Назрановском районе, с Мусой Хамидовичем познакомился и я. Был я тогда корреспондентом отдела культуры газеты «Сердало». Как-то раз, со специальным заданием, меня командировали в тот самый район, где работал Марзаганов. Я должен был провести рейдовые проверки в промтоварных и продовольственных магазинах города. Для этого необходимо было взять кого-то из местной администрации и еще одного журналиста. О цели моей поездки кроме главного редактора никто не знал. В том районе жил собственный корреспондент газеты. Непонятно было, зачем меня посылают досматривать магазины, когда днем и ночью там находится наш сотрудник.

Поехал я туда, скажу честно, с небольшим желанием. Создали рейдовую бригаду, в которую входил журналист Аушев Руслан Азитович и инструктор райкома партии Хасан Бекбузаров, ну и я, конечно. Мы проверили несколько магазинов, после чего решили немного отдохнуть, прежде чем вернуться в Грозный. Я решил проведать мать. Вскоре старушка принесла мне весть о том, что во дворе стоит неизвестный мужчина, спрашивает меня и хочет со мной поговорить. Этим человеком оказался Алихан Сагов, наш (то есть газеты «Сердало») собственный корреспондент по Назрановскому и Сунженскому районам. Жил он в так называемом «белом доме», в районе городской средней школы № 3. Попробовал пригласить его в дом — безуспешно.

— Меня прислал Муса Марзаганов, — заявил он. — Что там случилось? Нельзя этот рейд оставить без публикации?

Мусу, о котором он говорил, я не знал, никогда не приходилось встречаться с ним, хотя был наслышан о нем от разных людей. Я был молод (22 года), только начинал работать, мало кого знал из должностных лиц.

— Были некоторые недостатки в работе магазинов, припрятанные товары, — сказал я.

— Тогда нужно опубликовать, — сказал собкор. — У меня к тебе одна просьба: зайди к Мусе, прежде чем уехать, расскажи все, как было.

— Хорошо, — ответил я, — раз ты просишь, я так и сделаю.

Районная потребительская организация находилась на Московской улице, в доме № 13а. Солнце клонилось к закату, когда я и мои товарищи по рейду вошли в кабинет председателя. Нам важно было узнать его мнение по данной ситуации, чтобы вклинить в предстоящий материал. Все изложили без преувеличения и обиняков. Тогда Марзаганов сказал:

— Вы очень спешите? Можете задержаться хотя бы на час? Я бы собрал всех заведующих магазинами, в которых вы побывали сегодня.

Мы согласились. Признаться честно, для нас главное заключалось не в наказании провинившихся продавцов. Хотелось, чтобы они поняли, как нельзя поступать. Мусе Хамидовичу хватило одного часа, чтобы собрать их всех в своем кабинете. Каждый коротко отчитался, объяснил, что и почему произошло. Затем руководитель районной кооперации обратился к нам: «Теперь вы можете ехать домой. Публиковать данный рейд или нет, решайте сами. Эти люди больше такого не допустят, я за это ручаюсь».

Мы уехали домой и через пару дней должны были положить статью на стол главного редактора Тухана Тебоева. На второй день он вызвал нас к себе: Руслана Азитовича и меня. Пришлось пока все изложить в устной форме, даже то, что на прощанье сказал Марзаганов.

— Раз так, оставьте их, посмотрим, как они поведут себя в дальнейшем. Вы и так их хорошенько потрясли, — на этом была поставлена точка в нашем рейдовом материале.

Вот так я познакомился с Мусой Хамидовичем. Из этой поездки я понял твёрдо, что кооперация района в надежных руках. Больше мне не хотелось ездить в этот район с такими рейдами.

После работы в Назрани Муса Хамидович трудился генеральным директором Карабулакской торговой базы, в избиркоме республики, заместителем руководителя налоговой инспекции Ингушетии. С 2003 года он был избран депутатом Народного собрания нашей республики. На первых порах трудился в комитете по бюджету и налогам, затем стал руководителем этого же комитета. В 2009 его вновь избирают депутатом.

Под его руководством трудились люди, знающие жизнь, проблемы народа, свою работу. Среди них был Хумид Албаков, Магомед Тебоев, Люба Дударова, Магомед Горчханов. По мнению помощника председателя Народного собрания Лейлы Оздоевой, «он был грамотным человеком. Бывает необходима грамотность в работе, связанной с финансами. Он хорошо разбирался в бюджетных вопросах, умел формировать его на должном уровне. Это не простое, а сложное дело. Я могу со всей ответственностью сказать, что кроме его предшественника Магомеда Татриева работать с проектом бюджета так умело, как это делал он, у нас в парламенте никто не мог».

Под его началом были приняты законы, связанные с финансированием дорог, с налогами на собственность, другие. Также им был подготовлен проект о внесении изменений в федеральный закон. Он считал, что нужно в новой редакции изложить статьи 346.26, 346.29 федерального налогового кодекса. В основном изменения были связаны с увеличением некоторых видов налогов, взимаемых в нашей стране. Это могло пополнить бюджет новыми финансами.

Вместе с ним в депутаты парламента был избран бывший руководитель комитета по образованию, науке и культуре Исмаил Аюпович Танкиев. Он не один раз был свидетелем выступлений Марзаганова на парламентских слушаниях. Мне удалось встретиться с ним и спросить, каким депутатом был Муса Марзаганов.

— Я получал большое удовольствие от совместной работы с ним, — рассказал Танкиев. — Не раз мы оказывались с ним в делегации, командированной в парламенты соседних республик. Он умело знакомил всех с работой нашего парламента. Избранный в 2008 году депутатом, я знал его не понаслышке. Он активно участвовал в обсуждении и принятии многих наших законов. Возглавлял один из самых сложных комитетов, и на этой работе проявил свои самые лучшие деловые качества. Всегда находил с людьми общий язык. Его кончину мы восприняли, как большую утрату, поставить на его место в этот момент в парламенте никого не нашлось.

Муса Хамидович ушел из жизни в 2009 году, в возрасте 59 лет. Без любимого отца остались два сына и две дочери, которых он все же успел поставить твердо на ноги. Самой младшей, Амине, тогда было 18 лет. Говорят, у хороших родителей бывают хорошие дети. Свидетельством тому являются представители данной семьи. Они чтят память о своем отце, стараются быть достойными его. Все уже определились в жизни, стараются созидательным трудом приносить пользу своему народу и республике. Старший сын, Адам, работает в прокуратуре, является кандидатом юридических наук. У Магомеда тоже юридическое образование, он работает в сфере связи, являясь начальником Назрановской почты № 1. Хава преподает английский язык. А Амина пошла по стопам отца, окончив Московский институт народного хозяйства имени Г. Плеханова, живет в столице нашей страны.

Муса Хамидович Марзаганов достойно прожил свою жизнь. Он, как подобает мужчине, всегда готов был оказать помощь нуждающимся, соотечественники в его лице видели доброго и в то же время сильного, волевого человека. Нашей молодежи есть на кого равняться, если они будут похожи на Мусу Хамидовича, им никогда не придется краснеть за свои поступки. Они будут на верном пути, их будет сопровождать любовь ближних. А это, поверьте мне, не так уж мало.

Арчаков С.