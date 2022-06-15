Мы сегодня говорим о жизни и творчестве известного ингушского поэта, прозаика, лингвиста и педагога Тимура Ахметовича Кодзоева, который принимает в эти дни поздравления по случаю дня рождения.

Кодзоев Тимур Ахметович родился 15 июня 1943 года в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. Когда семья Кодзоевых подверглась жестокой сталинской депортации и вместе со всем народом была выслана в безызвестность, Тимуру едва исполнилось восемь месяцев. Там, вдали от родного дома, в холодных степях Средней Азии и прошло детство будущего писателя и ученого.

Вернувшись на родину после реабилитации, Тимур Кодзоев окончил Кантышевскую среднюю школу и поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт на отделение горных разработок. Будучи студентом третьего курса, молодой человек понял, что не сможет отучиться до конца, и под предлогом плохого состояния здоровья оставил ГМИ. Позднее он поступает в Грозненский нефтяной институт на вечернее отделение, который успешно заканчивает, работая на нефтеперерабатывающем заводе бетонщиком железобетонных конструкций, затем технологом и начальником цеха. В такой последовательности Кодзоев дорос до главного инженера ПМК-663, где работал под начальством заслуженного строителя республики Мурада Борова. Помимо этого, Тимур Ахметович трудился на различных должностях и за пределами ЧИАССР, но никогда не переставал учиться, повышать свою квалификацию и заниматься творчеством. Вспоминая этот непростой период своей жизни, Тимур Ахметович говорит, что он всегда «физическое строительство связывал с духовным строительством». Наверное, поэтому ему удалось так плавно и безболезненно перевести себя однажды из одной важной отрасли в другую.

К тридцати годам Тимур Ахметович начал ясно осознавать, что какой бы интересной ни являлась его профессия инженера-строителя, страстное влечение к литературе и всему, что с нею связано, не дают ему покоя. «Не своим я делом занимаюсь», — подумал он и вскоре уже не стал скрывать свое стремление заниматься писательским творчеством на профессиональном уровне. С таким решением Тимур Ахметович прочно засел за письменный стол и параллельно начал сотрудничать с Чечено-Ингушским телевидением, где готовил передачи на ингушском языке. Для записи этой программы Тимур Кодзоев приглашал в студию телевидения видных деятелей науки, культуры и общественных лидеров ингушской национальности, а также учителей сельских школ, которые так или иначе были связаны с изучением и популяризацией родного языка. В середине 70-х годов прошлого столетия эта авторская программа Кодзоева была весьма популярна.

Уже тогда стихотворения Тимура Кодзоева звучали в эфире телевидения и радио Чечено-Ингушетии, также они публиковались на страницах старейшей республиканской газеты «Сердало», в альманахе «Лоаман 1уйре» («Утро гор»). В своих стихах о простых советских людях, тружениках села, которые живут и трудятся на прекрасной кавказской земле, поэт воспевал родину и делился прекрасными чувствами, затрагивающими сердца слушателей.

Надо сказать, что необычное восприятие окружающего мира, интерес к книгам, пробудили в нем желание писать еще в детские годы. Близко знакомые с поэтом люди рассказывают, что писать стихи он начал рано, будучи школьником, но более серьезный опыт к нему приходит в первые годы студенчества. Всерьёз пристрастившись к литературному искусству и чтению книг, молодой поэт делает упор на новые веяния в писательском сообществе. Результаты такого труда не заставили себя долго ждать: первый сборник стихов Тимура Кодзоева на ингушском языке «Тхо — г1ишлонхой да» («Мы — строители») выходит в свет в 1974 году с предисловием Саида Чахкиева «Авторах дола дош» («Слово об авторе»), который очень хорошо отзывается о его творчестве, отмечая все возрастающее мастерство молодого поэта.

Второй поэтический сборник Тимура Кодзоева на ингушском языке «Ц1е зиза» («Красный цветок») вышел в Чечено-Ингушском издательстве четыре года спустя. За ним последовала поэма с высоким содержанием «Наьсари Ачами», которая имела большой успех у читающей публики. В 1983 году Тимур Кодзоев выпускает ещё один сборник стихов «Заман белгалонаш» («Приметы времени»), рецензентом которого стал известный литературный критик Алихан Костоев.

В 1995-1997 годах у Тимура Кодзоева выходит первая книга из трилогии «Путь жреца» — «Жрецы и люди», а в 2012 году он переиздал её. Между этими событиями Кодзоев написал фантастический роман «Энергообразующее начало», а затем издал сборник стихов на русском языке «Звезда». Вслед за ним в 2013 году он написал роман на ингушском языке «Наькъаш» («Дороги»), затем на русском языке два романа «Цемент дружбы» и «Я буду ждать», которые также полюбились читателями.

Мало кто, наверное, знает, что Тимур Кодзоев является автором известных ингушских песен, таких как «Хьо йоацаш мегаргвац со», «Тамашне сайре» и других, которые исполняются ведущими солистами государственной филармонии.

И в наши дни произведения Тимура Кодзоева можно увидеть на страницах многих номеров выходящего в Республике Ингушетия журнала «Литературная Ингушетия». Это говорит о том, что Тимур Ахметович, несмотря на возраст, продолжает оставаться в строю и творить. Все свое свободное время от основной работы (Т. А. Кодзоев является преподавателем Назрановского политехнического колледжа) он посвящает писательской и исследовательской деятельности. В книгах и поэтических сборниках, изданных этим писателем, читатель найдет разножанровые произведения, посвященные истории ингушского народа, сюжеты которых воспроизводят события древних времен и героические страницы, связанные с депортацией вайнахов 1944 года.

Но, как стало известно, настоящей гордостью Тимура Кодзоева является его «Модернизированный ингушско-русский словарь» в 1410 страниц, вышедший в 22 томах и затем переизданный одним большим изданием в 2010 году. Автор свел все тома в один фолиант (около 80 000 слов) и издал его за свой счет. Правда, помогал ему в этом деле один хороший человек — профессор Муса Гулиев, который по-дружески взял на себя значительную часть расходов на издание словаря.

Лингвистические исследования Тимура Кодзоева, как ученого, представлены «Модернизированным словарём современного ингушского языка», в который впервые включены неологизмы, архаизмы, жаргонизмы и т. д.

«Слова — это звенья прошлой, настоящей и будущей истории народа. Это, без преувеличения, возможность вывести из тьмы большое количество знаний о Вселенной». Именно так выражает свое мнение и видение в своих трудах член Союза писателей России, прозаик и лингвист по совместительству Тимур Ахметович Кодзоев. Его трудам, связанным с модернизацией и комплектацией всего словесного материала нашего народа за последние тысячелетия, уже более десяти лет. И автор этого огромного труда зафиксировал в них объемный специфический взгляд на язык предков, который у многих давно уже не на слуху. Забывая слова, считает автор, мы забываем историю народа, мы забываем людей, живших до нас, и, что самое страшное, отбираем будущее у своего наследства, представители которого будут жить после нас и нести то, что мы им дали.

«Исходя из этого, хочется спросить: а есть ли будущее у нашего языка (народа), когда во многом мы говорим не на своём родном языке? — вопрошает автор. — Ведь ни для кого не секрет, что родной язык сегодня не востребован во многих направлениях современной деятельности. И даже в культурной сфере он используется в очень скомканном и сжатом виде».

По мнению Тимура Ахметовича, на протяжении столетий ингуши из поколения в поколение теряли большие объемы слов, и для того, чтобы остаться в истории народом, достойным своих предков, надо работать над тем, чтобы воссоздать и закрепить универсальный жреческий язык. Именно из этих побуждений и вышел в свет данный словарь, который представляет собой огромный интерес для всех, кто занимается вопросами развития и сохранения ингушского языка.

«Идея заняться собиранием и исследованием древнейших ингушских слов ко мне пришла ещё в ту пору, когда я начал только-только издаваться, — вспоминает Тимур Ахметович. — А натолкнул меня на такую мысль известный поэт и писатель Гирихан Гагиев, с которым мы были дружны. Надо сказать, что сам Гирихан превосходно владел ингушским языком и очень мастерски изображал своих литературных героев. Так что можно сказать, что работа над этим словарем была начата уже тогда».

Уникальный труд Тимура Кодзоева, как поясняет доктор технических наук, профессор Ахмет Саутиев, способен вывести ингушский язык на уровень мировых языков. Такого рода познавательные работы и дают устремление в будущее, чем могли бы пользоваться и представители иных народов.

«Начало возрождения ингушского языка, — говорит Ахмет Багаудинович, — открывает всего лишь малую часть той призмы забытого и утерянного языка предков, уместившегося на 1410 страницах «Модернизированного словаря». Такого рода пособие должно стать прибежищем в ключевых этапах образовательного цикла. По моему глубокому убеждению, каждый грамотный человек обязан иметь по экземпляру данного словаря. И не просто иметь, а вникать, спорить и разбирать весь этот материал по крупицам. Мало того, в каждой школе, у каждого учителя ингушского языка должна быть возможность обращаться к «Модернизированному словарю», чтобы обогащать свою лексику, для чего следовало бы подготовить соответствующие книги. Труды собираются и пишутся не для того, чтобы простаивать на полках, а для того, чтобы извлекать из них пользу. Лично мне не хотелось бы, чтобы этот насыщенный труд потерялся как в древние времена шумерские клинописи, над которыми сегодня ломают головы многие ученые, лингвисты, историки и не в состоянии расшифровать и донести до жителей земли истинный смысл надписей. И нужно беречь наш язык, потому как он очень богат, объемист и не исчерпаем».

Словарь Тимура Кодзоева — не просто словарь, говорят ученые. Это попытка дать в виде словаря и историю и достижения древней культуры ингушей. И самое важное это то, что Тимур Кодзоев стремится найти высокий смысл в словах древнего языка, и он его находит. Многие окаменелые словосочетания и выражения, смысл которых был утерян для большинства носителей языка, ожили и расцвели новыми красками благодаря усилиям автора. Для этого он несколько десятков лет собирал уникальный материал, вырывая из тьмы забвения почти утраченный пласт культуры прошлого ингушей. Тем самым автор сумел добыть бесценные сведения о языке, культуре и истории ингушей.

По мнению исследователя ингушского языка Беслана Кокархоева, который высказался по поводу данного издания, словарь — это библиотека и архив языка. Слов лишних в языке не бывает, считает Кокархоев, тем более что культура, знания и слова — есть то богатство народа, которое никогда при любых объемах не бывает избыточным.

«Если бы в языке было миллион слов, и тогда бы не нашлось ни одного лишнего слова, — говорит исследователь. — Причём в словарях нуждаются все: власть, правосудие, экономика, наука, искусство и даже самое простое общество людей. То есть каждый в отдельности и все вместе равно нуждаются в словаре. Не зря называют словарь одним из самых значимых достижений просвещения. Ведь от словаря был сделан шаг к энциклопедии. А без энциклопедии совершенно невозможно представить современную науку и цивилизацию, ибо их основанием является знание. Поэтому я считаю, что выход любого словаря следует считать событием чрезвычайной важности в истории просвещения народа».

В научной жизни Ингушетии данный словарь, в котором много синтезировано: и философского, и культурологического, равно как и просветительского, и этического, — единственное в своем роде явление, которое ещё долго предстоит изучать ученым нашей республики. Исследователи ингушского языка говорят, что этот словарь имеет не одну, а множество характеристик. Он и современный и исторический, ибо большая часть слов современного языка унаследована от далекого прошлого. Он и лексический и этимологический, ибо гнезда слов дают возможность проследить образование слов.

Как рассказал нам автор этого единственного в своем роде издания, работа над усовершенствованием словаря будет продолжена.

«Мне уже немало лет, — говорит Тимур Ахметович, — но, несмотря на это, я полон сил и творческой энергии, которую я хочу направлять в полезное русло. Для этого я стараюсь правильно воспитывать молодежь, чтобы она знала свои корни и достойно следовала по пути развития, и дополнительно занимаюсь творческим процессом. И это мне только в радость!»

Пользуясь случаем, коллектив газеты «Ингушетия» сердечно поздравляет человека с большой буквы Кодзоева Тимура Ахметовича с 79-летием и желает ему доброго здоровья и всех земных благ!