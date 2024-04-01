Объявлен конкурс на лучший проект благоустройства территории исторического места Аби-Гув в Назрани

Там напомнили, что курган по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова обновляется в рамках нацпроекта «Туризм и развитие индустрии гостеприимства».

«Эскизный дизайн-проект уже разработан и утвержден, однако стоит вопрос о благоустройстве непосредственно самого кургана. Глава города Урусхан Евлоев выступил с инициативой объявить конкурс», — отметил собеседник издания.

Напомним, место Аби-Гув известно тем, что живущими на плоскости ингушами издавна здесь принимались исторические решения. В XX веке — это годы гражданского противостояния после революции 1917 года, нападение фашистов на СССР, когда было объявлено о священной войне против захватчиков. Также при огромном скоплении людей в 1992 году было сообщено об образовании Ингушской Республики в составе России.

Конкурс является открытым и проходит в два этапа: с 1 по 20 апреля — подача заявок и проектов, отбор последних, а с 20 апреля по 1 мая организация и проведение рейтингового голосования по выбору лучшего проекта, награждение победителя и призеров мероприятия.

«Выбирать лучший проект будут жители Ингушетии», — подчеркнули в мэрии.

Заявки на участие в конкурсе и проекты подаются начальнику архитектурного отдела администрации Назрани Магомед-Басиру Цечоеву по адресу: Назрань, ул. Базоркина, 13. Телефон для справок: 8 (8732) 77-05-13 (ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней).