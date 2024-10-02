Объявленного в розыск за оборот наркотиков гражданина задержали в Ингушетии 

По словам собеседника издания, Госавтоинспекторы остановили на контрольно-заградительном посту «Маяк-12» в Малгобекском районе Lada Granta без номерных знаков. Как потом выяснилось, они находились в багажнике.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина, находящийся в розыске, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП России.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции и водворен в специальное помещение для задержанных лиц.