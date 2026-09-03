Открыт прием заявок на XVIII Всероссийский конкурс «СМИротворец-2026»

Конкурс проводится по шести основным направлениям: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (аудиоматериалы на разных платформах), «Детские и молодёжные СМИ», а также «Единство народов» — для работ, отражающих тематику Года единства.

«Наша традиция — посвящать одну номинацию главной теме года. В 2026 году по всей стране реализуются инициативы в рамках Года единства народов России, и журналисты активно освещают их. Лучшие материалы будут отмечены на церемонии награждения», — подчеркнула президент Гильдии межэтнической журналистики и глава оргкомитета Маргарита Лянге.

Дополнительно предусмотрена специальная номинация для новых медиа — «Блоги». Приём работ завершится 20 сентября 2026 года. Одна редакция может подать не более трёх отдельных материалов в каждой номинации, а для цикловых публикаций или постоянных рубрик — не более трёх циклов и до трёх работ внутри каждого.

Заявки принимаются через специальную форму на официальном сайте с обязательным заполнением всех полей, с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ копии анкеты участника (её нужно загрузить в раздел «Авторские права») либо по электронной почте konkurs@nazaccent. ru. Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии полного подстрочного перевода или дубляжа на русский.

Награждение победителей состоится в ноябре в Москве. Положение о конкурсе доступно на сайте «СМИротворца». Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Гильдией межэтнической журналистики в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Сайт: https://concours. nazaccent. ru/