УПЧ в Ингушетии и СКФУ расширяют сотрудничество в правозащитной сфере

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, основной темой встречи стало расширение межрегионального взаимодействия между университетом и аппаратами региональных уполномоченных в сфере защиты прав и законных интересов граждан. Участники обсудили механизмы совместной работы, которые позволят объединить образовательные, экспертные и правозащитные ресурсы.

В рамках визита Ибрагим Цечоев и Николай Лисинский встретились со студентами СКФУ. Представители института государственной защиты прав человека рассказали обучающимся о специфике правозащитной деятельности, актуальных направлениях работы уполномоченных и значении правового просвещения населения. Отдельное внимание было уделено возможности практического участия молодежи в этой работе.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие Юридической клиники Юридического института СКФУ. Предполагается расширить участие студентов профильных специальностей в оказании гражданам бесплатной консультативной и правовой помощи. Кроме того, для обучающихся планируется организовать стажировки в аппаратах УПЧ, что позволит им получить практический опыт и повысить качество профессиональной подготовки.

Стороны также договорились о совместной подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в правозащитной сфере. В рамках информационно-аналитического взаимодействия планируется обмениваться профильными материалами и аналитическими данными, а также проводить совместные научно-просветительские мероприятия — конференции, семинары и круглые столы.

По итогам встречи принято решение продолжить взаимодействие между СКФУ и аппаратом уполномоченного по правам человека в Ингушетии. Реализация достигнутых договоренностей позволит укрепить межрегиональные связи, расширить доступ граждан к правовой помощи и объединить профессиональные и образовательные ресурсы для более эффективной защиты прав населения.