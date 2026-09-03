Выпускников Ингушетии приглашают на учебу в ведущие вузы ФСБ и ФСО России

Девушки могут подать документы на факультеты иностранных языков, а также в институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России по специальностям «Компьютерная безопасность» и «Информационная безопасность автоматизированных систем», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Прием документов продлится до 1 марта 2027 года. Обращаться необходимо по адресу: город Магас, улица Али Горчханова, д. 9. Приемный день для кандидатов: четверг с 9 до 18 часов. Консультации по телефону отдела кадров: 8 (8732) 22-05-48 с понедельника по пятницу (с 9 до 18 часов).