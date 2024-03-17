Перед избирателями села Долаково Ингушетии выступили гармонист, певец и юный танцор

Перед избирателями выступили заслуженный артист Ингушетии Алихан Тимурзиев и вокалист, исполнитель авторских песен Микаил Мамилов, юный талантливый танцор Магомед-Амин Гелисханов.

По достоинству оценить творчество местных артистов смогли посетившие избирательный участок председатель Общественного совета при главе Назрановского района Дауд Акиев, тамада села Умар Долгиев, депутат сельского совета Магомед Дударов, а также председатель райсовета Джабраил Шанхоев. Все они пришли проголосовать на выборах Президента России.