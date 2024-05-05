Перезахоронение останков 25 бойцов Красной армии состоялось в городе Малгобеке Ингушетии

«Потребовалось больше 80 лет для того, чтобы вернуть имена этих безвестных людей. Я благодарю поисковиков за тяжелую, но необходимую всем нам работу по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Напомним, что в раскопках принимают участие поисковые отряды из республики, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Самары, Астрахани и Ставропольского края.

«Мы будем и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы не позволить нашим недругам исказить историю нашей великой страны и ту важную роль, которую сыграл наш народ в победе в ВОВ», — подчеркнул Глава Ингушетии.

По его словам, поисковики, участвующие в проекте Вахта памяти «Терский рубеж» проводят невероятно важную работу по сохранению памяти о подвигах павших героев.

«Хочу выразить всем причастным огромную признательность за труд. Благодаря проводимой вами работе, были увековечены имена многих павших во время войны солдат, а их потомкам возвращены утраченные страницы семейных историй», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Малгобекская оборонительная операция проходила осенью 1942 года. Фашисты так и не смогли захватить город нефтяников, где, по данным историков, полегло 120 тыс. бойцов Красной армии.