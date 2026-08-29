Почти 80 мешков мусора собрали добровольцы на берегу реки Асса Ингушетии 

Силами активистов движения «Волонтеры Экологи» с берега было вывезено 78 мешков мусора, оставленного отдыхающими.

На очистку территории у добровольцев ушло более пяти часов. Основную массу отходов составили упаковки, пластиковые бутылки, пакеты и салфетки, сбор которых вызвал особые сложности.

Инвентарь для акции предоставило экологическое ведомство региона в рамках всероссийской кампании «Вода России», вывоз собранного мусора обеспечила компания «ЭкоЛайф».

В министерстве подчеркнули, что живописные берега Ассы являются точкой притяжения для жителей и гостей республики. Там в очередной раз призвали отдыхающих соблюдать чистоту.