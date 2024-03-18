Под предлогом трудоустройства мошенница завладела 134 тыс. рублей жительницы Ингушетии

Правоохранителям потерпевшая рассказала, что неизвестная в мессенджере Telegram, под предлогом содействия в трудоустройстве в популярный интернет-магазин, обманным путем заставила ее перевести 134 тыс. рублей.

Получив деньги, мошенница перестала выходить на связь и удалила всю переписку в мессенджере.

Злоумышленнице вменяется ст. 159 УК России, проводится проверка.