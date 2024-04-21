Полиция изъяла у жителя Ингушетии крупный арсенал охолощенного оружия без лицензии

«В ходе спецоперации в домовладении в сельском поселении Сагопши было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов. Среди изъятого — охолощённое оружие в количестве 13 штук и холостые боеприпасы к нему в количестве 2623 штук. Также был изъят исправный карабин ОП-СКС № ГЛ-5988 калибра 7,62 мм. и 40 патронов к нему», — сказал собеседник.

Кроме того, были обнаружены предметы, визуально похожие на боеприпасы 12-го и 16-го калибров.

Отмечается, что указанное охолощённое оружие не было зарегистрировано.

В действиях владельца охолощённого оружия усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ. (нарушение правил в сфере оборота оружия и патронов к нему, а также ношение и хранение).