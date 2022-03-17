Но, военная операция на Украине закончится, а интересы сторон останутся. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли откажется от плана взять под крыло представителей «тюркского мира», проживающих в различных странах.

Ранее директор института международных политических и экономических стратегий Елена Панина отметила, что в феврале 2021 года провокационную карту «тюркского мира» показал в прямом эфире турецкий государственный телеканал TRT-1. Нарисовали карту не где-нибудь, а в американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Эта структура называет себя «теневым ЦРУ» и имеет на это некоторые основания в силу специфики кадрового состава и профессионального опыта значительной части сотрудников.

Амбиции турецких националистов распространяются не только на республики Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана, но еще и на Алтай, Бурятию, Тыву, Хакасию, Якутию. А также на территории Астраханской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Омской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областей.

Реализация Турцией своих интеграционных национальных целей угрожает целостности России, и это — очевидно. Напомним еще раз, что именно для того, чтобы влиять на молодежь созданы такие турецкие институты, как министерства по делам религий (Diyanet), агентство по сотрудничеству и координации (Tika) и турецкий молодежный фонд (Tugva).

В частности, Tika нацелено на «разжигание сектантских тенденций и разногласий через СМИ». Это агентство взяло на себя задачу «укрепления сотрудничества между Турцией и народами тюркоязычных стран» в экономической, коммерческой, технической, социальной, научной и образовательной областях посредством специальных программ. Эти программы нацелены на накопление того, что в российских кругах называют «политической доктриной, которую Анкара перенимает извне», которая направлена на создание так называемой «политической и культурной общности на постсоветском пространстве», считают эксперты.

Активность Tika усиливается в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Агентство также оказывает влияние на граждан России, проживающих в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Адыгея и Чечня, а также в Ставропольском крае. Деятельность направлена на «формирование нового мышления» о российских федеральных и региональных органах власти. При этом агентство не только влияет на мусульман, но и пытается оказывать поддержку христианскому духовенству республиках Северного Кавказа, где утечки говорят о «попытках выдвинуть некоторых священнослужителей на руководящие должности в церковной иерархии».

Что касается министерства по делам религий Турции (Diyanet), то оно, согласно утечкам, опубликованным в западных и российских СМИ, активизирует свою деятельность для «Молодежного фонда» (Tugva).

Этот фонд находится под контролем Diyanet, который возложил на него конкретную миссию под названием «воспитание патриотической молодежи», но делает это «в духе идеологии, основанной на смеси национализма и тюркизма», а также «укрепления религиозного фактор как неотъемлемая составляющая единства различных народов тюркской группы».

Tugva организовал около 50 проектов в регионах Северного Кавказа, в 2021 году в них приняла участие большая группа молодых россиян. С наступлением Рамадана «Молодежный фонд» Турции оказал финансовую поддержку в размере 5 миллионов долларов примерно 250 исламским религиозным организациям по всей России, а также привлек молодежь, предоставив финансовую помощь в размере одной тысячи долларов каждому участвующему гражданину страны, помимо грантов для поездки в Турцию на срок до двух недель.

Естественно, в России считают, что эти программы и проекты направлены на «идеологическое воздействие», преследуют цель «формирования ложных представлений о российских федеральных и региональных органах власти», отмечает журналист телекомпании Аль-Джазира Имад Чидиак.

Сегодня Турция лавирует, в связи с тем, что формируется новый миропорядок, как заявил глава МИД России Сергей Лавров. Президент Эрдоган принимает усилия для организации встречи Путина и Зеленского, призывает к миру, одновременно Турция продолжит доставлять на Украину и в соседние страны гуманитарную помощь.

Довольно интересный материал опубликовало ИА Regnum. О том, какую позицию занимает Анкара в нынешнем сложном прокси-конфликте между НАТО и Россией на Украине, пишет Грэм Фуллер в статье, вышедшей 4 марта в Responsible Statecraft.

Он отмечает, что «после своего краха и раздела в конце Первой мировой войны израненная Турция постепенно снова обрела статус великой региональной державы».

В частности, под 20-летним руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция приняла меры к тому, чтобы утвердить свой статус не только ближневосточной державы, но и силы на европейской, балканской, средиземноморской, кавказской, центральноазиатской, евразийской и даже на африканской аренах. И, как и во многих других странах, власть постепенно стала править деспотичным автократическим и популистским образом, который получил название «нелиберальной демократии».

К тому же у Турции выгодное географическое положение: она расположена на пересечении стратегических морских проходов Дарданелл и Босфора — ворот для танкеров, торговых судов и военных кораблей в Черное море, где у России в Крыму находится Черноморский флот. Это придает Анкаре дополнительный геополитический вес.

Автор пишет, что республика играет важную роль в Ливии, решительно поддерживает Палестину, дружит с организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), решительно поддерживала Азербайджан в его войне с Арменией, предпринимает активные действия в Сомали и других африканских государствах, поддерживает достойные отношения с Ираном, продает оружие Украине, тесно сотрудничает с Россией в экономическом и стратегическом плане, поддерживает тесные связи с тюркскими государствами Центральной Азии и очень заинтересована в участии в дальновидной и стратегической инициативе Китая «Один пояс, один путь» в Евразии. Казалось бы, это набор «несовместимых» друг с другом интересов, но Анкара тем не менее их совмещает — к большому огорчению Вашингтона, который хотел бы видеть в Турции более послушного союзника.

Поэтому неудивительно, что в нынешней ситуации между Украиной и Россией, спровоцированной НАТО, Турция не собирается четко занимать ту или иную сторону, что может привести к потере ее связей между НАТО и Россией. Она открыто критиковала российскую операцию, выступила соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой «осуждала» Россию, и все еще может осуществлять законный контроль над проходом российских военных кораблей в Черное море. Хотя Турция поддерживает важные связи с Россией, она также поддерживает татар в Крыму и прежде всего выступает против любых действий России в регионе, которые угрожают национальному суверенитету других государств.

Но Турция будет сопротивляться тому, чтобы ее заставляли занимать какую-либо более глубокую или постоянную антироссийскую позицию в НАТО. Анкара даже предложила посредничество — благо она пользуется доверием и у России, и у Украины.

В долгосрочной перспективе велика вероятность того, что НАТО будет угасать и терять актуальность как организация, которая мыслит исключительно оборонительными и военными категориями. Евразийское видение Китая, с другой стороны, носит перспективный характер — оно по своему характеру экономическое, инфраструктурное, культурное и даже «цивилизационное». Ни Турция, ни большая часть мира не захотят отказаться от потенциального участия в этом проекте.

Если хорошие отношения Турции как с Украиной, так и с Россией вынуждают ее занять позицию против какой-либо из этих стран, не будет никакого спора — в расчетах Анкары Россия значительно перевешивает Украину. Но поддержание хороших рабочих отношений с Киевом в данный момент дает Анкаре дополнительные рычаги воздействия на Москву. Республика одновременно самоуверенна и не желает, чтобы кто-либо воспринимал ее как нечто само собой разумеющееся. Однако Турции также нужна добрая воля России, чтобы Анкара могла справиться с вопросами, связанными с Ближним Востоком, Кавказом, Афганистаном и в значительной степени тюркской Центральной Азией, говорится в материале.

Подчеркивается, что Вашингтон, конечно, пытается сохранить свою веру в себя как в центр геополитического мира, статус, который он быстро теряет по мере того, как Америка приходит в упадок, а остальной мир укрепляется. Вашингтон обманывает себя, если считает, что его последняя идеологическая политика травли медведя пользуется поддержкой всего мира. Поразительно, что большая часть мусульманского мира не поддержала позицию Вашингтона.

Это отражает изменение баланса сил в мире, в котором Соединенные Штаты больше не являются единственной державой, которую необходимо умиротворять. И Россия, и Китай приобретают все большее значение в геополитике Ближнего Востока и Евразии; поэтому большинство ближневосточных государств не желают рисковать важными отношениями ни с Россией, ни с Китаем только по настоянию НАТО.

Более того, большинство развивающихся стран прекрасно осознают, что, слушая, как Вашингтон обвиняет Россию в «неспровоцированных» действиях на Украине, они не могут не помнить, что почти 20 лет назад США сделали то же самое против Ирака, не говоря уже о многочисленных юридически необоснованных военных вмешательствах в другие страны, которые Вашингтон осуществлял на протяжении нескольких десятилетий, включая Афганистан, Ливию, Сомали, Сирию. Помнят они и о его прямой поддержке Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в кровопролитной войне против Йемена. Мир испытывает все меньше терпимости к такому вопиющему лицемерию со стороны Вашингтона, когда он требует поддержки своих зарубежных приключений в поисках целей для уничтожения на международной арене, пишет автор.

Так что, мы свидетели большой игры с высокими ставками, и Турция здесь играет совсем не второстепенную роль.

Ингушетии в данной ситуации, как субъекту России, важно не дать втянуть свою молодежь в различные авантюры с участием с участием министерства по делам религий Турции (Diyanet), агентство по сотрудничеству и координации (Tika) и турецкий молодежный фонд (Tugva). В «большой игре» малому народу всегда отводиться роль жертвы, мы это проходили и в царские времена, и в бытность СССР, и в постсоветский период. В конце концов — мы заслужили мира и спокойной созидательной жизни.