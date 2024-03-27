Полпред Ингушетии в СЗФО принял участие в заседании национальных организаций Ленинградской области

Отмечается, что для обсуждения острых вопросов приехали представители более чем 20 республик, диаспор, автономий, землячеств и других объединений.

Прежде всего участники мероприятия единогласно выразили свое осуждение организаторам и исполнителям теракта в Подмосковье 22 марта. Перед стартом встречи собравшиеся почтили память погибших в «Крокус Сити Холле» минутой молчания.

Заседатели сделали акцент на значимости продолжения работы по гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

«Мы были едины во мнении, что продолжение совместной работы общественных объединений и представителей власти может служить гарантом мира и спокойствия в Ленинградской области», — подчеркнул Муслим Аушев.