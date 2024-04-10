Полпред Президента России в СКФО поздравил мусульман с Ид аль-Фитр 

«Без активного участия исламской общины регионов Северного Кавказа сегодня невозможно представить развитие межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, патриотическое воспитание подрастающего поколения, реализацию востребованных благотворительных, просветительских и волонтерских инициатив. Вместе с товарищами в одном строю бойцы-мусульмане храбро и самоотверженно выполняют свой гражданский и воинский долг, защищая Россию и ее будущее в ходе специальной военной операции», — подчеркнул полномочный представитель.

«Пусть окончание священного месяца Рамадан подарит вам благословение и чувство светлой надежды. Здоровья, согласия, стабильности и всего самого доброго», — пожелал Юрий Чайка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе полпредства.