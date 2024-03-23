После теракта в Подмосковье в Ингушетии усилены меры безопасности

После теракта в Подмосковье в местах массового пребывания людей и на стратегических объектах региона усилены меры безопасности.
Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, такое поручение соответствующим структурам дал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
Он призвало жителей проявлять бдительность и осторожность.
Также в республике отменены все массовые и развлекательные мероприятия до особого распоряжения.
Махмуд-Али Калиматов, осудив террористическую атаку, подчеркнул, что сила российского народа в единстве.
Напомним, в концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.