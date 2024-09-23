Последнему ветерану ВОВ из Ингушетии единороссы передали специальную медицинскую кровать 

Отмечается, что по просьбе ветерана секретарь ИРО «Единой России», спикер Народного собрания республики Магомет Тумгоев приобрел для него функциональную механическую кровать фирмы «Армед» отличного качества с расширенной комплектацией, которая позволит обеспечить комфорт и здоровье.

Чтобы передать подарок и еще раз пообщаться с участником самой кровопролитной в истории человечества войны приехали руководитель регионального исполкома «ЕР» Ибрагим Картоев, член Генсовета партии, секретарь отделения в Назрани Юсуп Богатырев, а также депутаты городского совета.

Магомед Хасултанович Медаров ушел на фронт в 18-летнем возрасте. Он принимал участие в героической обороне Москвы, командовал партизанским отрядом в Белоруссии. Дважды был ранен. Удостоен ордена Отечественной войны I степени и медали «За отвагу».