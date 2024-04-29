Правоохранители Ингушетии выявили 12 нарушений в сфере миграции

Правоохранители совместно с коллегами из управления ФСБ по региону при проведении профилактических мероприятий в сельском поселении Экажево Назрановского района выявили нарушения в сфере миграции.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, 33-летнему иностранцу запрещен въезд на территорию России. В отношении его 18-летнего соотечественника составлен административный протокол из-за нарушения срока обращения за выдачей патента.
Пять трудовых мигрантов наказаны за нарушение режима пребывания в стране, столько же местных жителей ответят за предоставление им жилого помещения для проживания.