Правоохранители Ингушетии выявили 12 нарушений в сфере миграции

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, 33-летнему иностранцу запрещен въезд на территорию России. В отношении его 18-летнего соотечественника составлен административный протокол из-за нарушения срока обращения за выдачей патента.

Пять трудовых мигрантов наказаны за нарушение режима пребывания в стране, столько же местных жителей ответят за предоставление им жилого помещения для проживания.