Премьер Ингушетии: «Праздник Ид аль-Фитр несет в себе ценности добра и милосердия»

«Этот прекрасный и щедрый праздник, знаменующий окончание великого поста, способствует сближению людей, раскрывает глубину духовных традиций ислама. Проникнутый самыми добрыми и светлыми чувствами, праздник Ид аль-Фитр несет в себе ценности добра, милосердия и радость преодоления испытаний», — отметил премьер.

По его словам, пройдя через духовное очищение священного месяца Рамадан, мусульмане республики встречают этот светлый праздник с чувством духовного удовлетворения и радости от совершенных ими добрых деяний, проявленной щедрости и милосердия, надеждой на добрые перемены.

«Пусть эти благословенные дни будут наполнены теплом и радостью общения с родными, близкими, друзьями, укрепит общественное согласие и гражданский мир в республике и нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши добрые дела и поступки», — подчеркнул Владимир Сластенин.

Он пожелал жителям Ингушетии крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях и благих делах, радостной встречи праздника и духовного покоя.